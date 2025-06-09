Погода сегодня, 9 июня, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото иллюстративное: zprz.city

Прогноз погоды на понедельник, 9 июня, сообщили синоптики. Сегодня будет переменная облачность. В частности, ночью в большинстве западных, северных и Винницкой областях, днем в Сумской, большинстве центральных, Одесской и Николаевской области — местами кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.

Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В этот день ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный. Скорость будет составлять 7-12 м/с. В западных областях днем местами порывы до 15-20 м/с.

В западных областях температура ночью была +10...+15° С, днем ожидается до +17...+22 °С. В большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью фиксировалось +15...+20 °С. На остальной территории сохранится жаркая погода. В частности, ночью +18...+23 °С, днем +29...+34 °С, а на юго-востоке страны местами сильная жара до +35...+37 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью фиксировалась +17...+22 °С, днем будет +30...+34 °С.

В Киеве тем временем ночью +20...+22 °С, днем ожидается +32...+34 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 8 июня на западе, севере и во многих центральных областях жара прекратится.

Только на юге и на востоке, а также в Днепре с районами будет жарко, а температура составит до +30...+36 °С. Однако и там уже 10 и 11 июня станет легче.

Напомним, что вчера Киев накрыл мощный ливень. Сильный ветер повалил десятки деревьев, из-за чего были зафиксированы поврежденные авто.

Также мы сообщали, что в Одессе сегодня ожидается теплый и солнечный день без осадков. Погода будет летней: в обед температура поднимется до +28°C, а на улице будет ощущаться даже жарче.