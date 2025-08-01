Прогноз погоды в Украине на завтра, 2 августа, от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Ночные похолодания и дожди — где завтра испортится погода
Погода в Украине завтра, 2 августа, ожидается со снижением температуры воздуха ночью и локальными осадками. Кроме того, местами возможны грозы. В то же время жарче всего будет на юге и востоке.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталья Диденко.
Погода на 2 августа от Укргидрометцентра
Синоптики отметили, что погоду без осадков в большинстве областей будет обусловливать поле повышенного атмосферного давления. Однако на крайнем западе Украины будут локальные кратковременные дожди с грозами.
В течение дня воздушные массы будут менять свои направления, перемещаясь с разных сторон, а их скорость будет оставаться невысокой — около 3-8 метров в секунду.
Ночью в большинстве областей температура воздуха будет +11...+16 °C, днем +24...+29 °C. На юге и востоке ночью ожидается +16...+21 °C, а днем — до +32 °C.
В Карпатах ночью температура воздуха упадет до +7...+12 °C, а днем прогреется до +17...+22 °C.
Прогноз от Наталки Диденко
Синоптик отметила, что температура воздуха завтра существенно не изменится. В течение дня будет +25...+28 °C, на юге и востоке +30...+33 °C.
По словам Диденко, в большинстве регионах осадки маловероятны, но возможны дожди с грозами в Ровенской области и в Карпатах.
В Киеве будет сухо и солнечно. Там температура воздуха повысится до +26...+28 °C.
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