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Главная Метео Ночные похолодания и дожди — где завтра испортится погода

Ночные похолодания и дожди — где завтра испортится погода

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 21:12
Прогноз погоды в Украине на завтра, 2 августа, от Укргидрометцентра и Натальи Диденко
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 2 августа, ожидается со снижением температуры воздуха ночью и локальными осадками. Кроме того, местами возможны грозы. В то же время жарче всего будет на юге и востоке.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталья Диденко.

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Погода на 2 августа от Укргидрометцентра

Синоптики отметили, что погоду без осадков в большинстве областей будет обусловливать поле повышенного атмосферного давления. Однако на крайнем западе Украины будут локальные кратковременные дожди с грозами.

Погода в Україні завтра 2 серпня
Прогноз погоды в Украине на 2 августа. Фото: Укргидрометцентр

В течение дня воздушные массы будут менять свои направления, перемещаясь с разных сторон, а их скорость будет оставаться невысокой — около 3-8 метров в секунду.

Ночью в большинстве областей температура воздуха будет +11...+16 °C, днем +24...+29 °C. На юге и востоке ночью ожидается +16...+21 °C, а днем — до +32 °C.

В Карпатах ночью температура воздуха упадет до +7...+12 °C, а днем прогреется до +17...+22 °C.

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик отметила, что температура воздуха завтра существенно не изменится. В течение дня будет +25...+28 °C, на юге и востоке +30...+33 °C.

Прогноз погоди в Україні на 2 серпня
Погода в Украине 2 августа. Фото: Meteopost

По словам Диденко, в большинстве регионах осадки маловероятны, но возможны дожди с грозами в Ровенской области и в Карпатах.

В Киеве будет сухо и солнечно. Там температура воздуха повысится до +26...+28 °C.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE подготовили подробное расписание магнитных бурь на август 2025 года.

А недавно в США зафиксировали самую длинную молнию. Речь идет о 829 километрах.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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