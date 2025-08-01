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Головна Метео Нічні похолодання та дощі — де завтра зіпсується погода

Нічні похолодання та дощі — де завтра зіпсується погода

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Дата публікації: 1 серпня 2025 21:12
Прогноз погоди в Україні на завтра, 2 серпня, від Укргідрометцентру та Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 2 серпня, очікується зі зниженням температури повітря вночі та локальними опадами. Крім того, місцями можливі грози. Водночас найспекотніше буде на півдні та сході.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

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Погода на 2 серпня від Укргідрометцентру

Синоптики зазначили, що погоду без опадів у більшості областей буде зумовлювати поле підвищеного атмосферного тиску. Однак на крайньому заході України будуть локальні короткочасні дощі з грозами.

Погода в Україні завтра 2 серпня
Прогноз погоди в Україні на 2 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Упродовж дня повітряні маси змінюватимуть свої напрямки, переміщаючись з різних боків, а їхня швидкість залишатиметься невисокою — близько 3–8 метрів на секунду.

Вночі у більшості областей температура повітря буде +11...+16 °C, вдень +24...+29 °C. На півдні та сході вночі очікується +16...+21 °C, а вдень — до +32 °C.

У Карпатах вночі температура повітря впаде до +7...+12 °C, а вдень прогріється до +17...+22 °C.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптик зауважила, що температура повітря завтра суттєво не зміниться. Протягом дня буде +25...+28 °C, на півдні та сході +30...+33 °C.

Прогноз погоди в Україні на 2 серпня
Погода в Україні 2 серпня. Фото: Meteopost

За словами Діденко, у більшості регіонах опади малоймовірні, але можливі дощі з грозами в Рівненській області та в Карпатах.

У Києві буде сухо та сонячно. Там температура повітря підвищиться до +26...+28 °C.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували детальний розклад магнітних бур на серпень 2025 року.

А нещодавно у США зафіксували найдовшу блискавку. Йдеться про 829 кілометрів.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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