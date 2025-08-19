Магнитные бури 19 августа — подробный прогноз для метеозависимых

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Во вторник, 19 августа, по прогнозам специалистов, Землю накроет слабая магнитная буря уровня G1. Она может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем и влиять на миграцию птиц и животных. Для большинства людей такая буря не будет представлять угрозы, однако метеозависимые и пожилые люди могут чувствовать ухудшение самочувствия.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 19 августа — какие прогнозы

В течение последних суток солнечная активность оставалась низкой, на Солнце произошла лишь одна вспышка класса C, которая почти не влияет на Землю.

Во вторник геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного уровня до слабого шторма, при этом солнечная активность останется невысокой, хотя не исключены вспышки М-класса.

Головокружение. Фото: Pexels

Солнечная активность на 19 августа:

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 11.

Как облегчить самочувствие при магнитных бурях

Медики предостерегают: магнитные бури могут влиять на работу сердечно-сосудистой системы, увеличивать риски инфарктов и инсультов, провоцировать головную боль, усталость или перепады давления.

Что делать, если ухудшилось самочувствие во время магнитной бури:

стоит избегать физических перегрузок и стрессовых ситуаций;

лучше пить больше чистой воды и ограничить кофе и алкоголь;

постарайтесь хорошо отдохнуть, уделить внимание полноценному сну;

в случае головокружения или слабости прилягте отдохнуть;

проветривайте дом как можно чаще;

людям с хроническими заболеваниями сердца или сосудов следует контролировать давление и принимать назначенные врачом препараты.

Если симптомы усиливаются (сильная боль в сердце, внезапное давление в груди, потеря сознания), следует немедленно вызвать скорую помощь.

Напомним, в конце августа Солнце готовит еще несколько опасных дней для метеозависимых.

Тем временем синоптики объяснили, как антициклон Kyra повлияет на погоду в Украине сегодня, 19 августа.