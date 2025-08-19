Відео
Відео

Нестерпний день для метеозалежних — прогноз магнітних бур

Нестерпний день для метеозалежних — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 12:14
Магнітні бурі 19 серпня — детальний прогноз для метеозалежних
Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У вівторок, 19 серпня, за прогнозами фахівців, Землю накриє слабка магнітна буря рівня G1. Вона може спричиняти незначні збої у роботі енергосистем та впливати на міграцію птахів і тварин. Для більшості людей така буря не становитиме загрози, однак метеозалежні та літні люди можуть відчувати погіршення самопочуття.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 19 серпня — які прогнози

Протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою, на Сонці стався лише один спалах класу C, який майже не впливає на Землю.

У вівторок геомагнітне поле коливатиметься від нестабільного рівня до слабкого шторму, при цьому сонячна активність залишиться невисокою, хоча не виключені спалахи М-класу.

null
Запаморочення. Фото:  Pexels

Сонячна активність на 19 серпня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 30%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 11.

Як полегшити самопочуття при магнітних бурях

Медики застерігають: магнітні бурі можуть впливати на роботу серцево-судинної системи, збільшувати ризики інфарктів та інсультів, провокувати головний біль, втому чи перепади тиску.

Що робити, якщо погіршилося самопочуття під час магнітної бурі:

  • варто уникати фізичних перевантажень і стресових ситуацій;
  • краще пити більше чистої води та обмежити каву та алкоголь;
  • постарайтеся добре відпочити, приділити увагу повноцінному сну;
  • у разі запаморочення чи слабкості приляжте відпочити;
  • провітрюйте оселю якомога частіше;
  • людям із хронічними захворюваннями серця чи судин варто контролювати тиск та приймати призначені лікарем препарати.

Якщо симптоми посилюються (сильний біль у серці, раптовий тиск у грудях, втрата свідомості), слід негайно викликати швидку допомогу.

Нагадаємо, наприкінці серпня Сонце готує іще кілька небезпечних днів для метеозалежних.

Тим часом синоптики пояснили, як антициклон Kyra вплине на погоду в Україні сьогодні, 19 серпня. 

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
