Магнітні бурі 19 серпня — детальний прогноз для метеозалежних

Нестерпний день для метеозалежних — прогноз магнітних бур
У вівторок, 19 серпня, за прогнозами фахівців, Землю накриє слабка магнітна буря рівня G1. Вона може спричиняти незначні збої у роботі енергосистем та впливати на міграцію птахів і тварин. Для більшості людей така буря не становитиме загрози, однак метеозалежні та літні люди можуть відчувати погіршення самопочуття.
Магнітні бурі 19 серпня — які прогнози
Протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою, на Сонці стався лише один спалах класу C, який майже не впливає на Землю.
У вівторок геомагнітне поле коливатиметься від нестабільного рівня до слабкого шторму, при цьому сонячна активність залишиться невисокою, хоча не виключені спалахи М-класу.
Сонячна активність на 19 серпня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 30%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 11.
Як полегшити самопочуття при магнітних бурях
Медики застерігають: магнітні бурі можуть впливати на роботу серцево-судинної системи, збільшувати ризики інфарктів та інсультів, провокувати головний біль, втому чи перепади тиску.
Що робити, якщо погіршилося самопочуття під час магнітної бурі:
- варто уникати фізичних перевантажень і стресових ситуацій;
- краще пити більше чистої води та обмежити каву та алкоголь;
- постарайтеся добре відпочити, приділити увагу повноцінному сну;
- у разі запаморочення чи слабкості приляжте відпочити;
- провітрюйте оселю якомога частіше;
- людям із хронічними захворюваннями серця чи судин варто контролювати тиск та приймати призначені лікарем препарати.
Якщо симптоми посилюються (сильний біль у серці, раптовий тиск у грудях, втрата свідомості), слід негайно викликати швидку допомогу.
