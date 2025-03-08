Снегопады в Украине в марте — какие города засыплет снегом

Неожиданный снег в марте — синоптики предупредили об осадках
Весной погода довольно непредсказуема, поэтому резкие снегопады — вполне нормальное явление. Несмотря на резкое потепление, которое накрыло Украину, синоптики предупреждают о снеге, он может выпасть в нескольких городах.
Об этом сообщается на сайте Ventusky.
Снегопады в марте в Украине
Несмотря на календарную весну, в середине марта в Украине снова ожидаются снегопады. По данным синоптического сервиса Ventusky, с 15 по 19 марта на территории страны прогнозируют значительные осадки в виде снега.
В частности, непогода охватит западные, центральные и северные области. Больше всего осадков ожидается во Львове, Тернополе, Черновцах, Виннице, Ровно, Житомире, Киеве и Чернигове.
Учитывая такой прогноз, синоптики предупреждают о вероятных осложнениях на дорогах, гололеде и ухудшении видимости.
Напомним, синоптики порадовали прогноз погоды на субботу, 8 марта.
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