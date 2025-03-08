Снегопады в Украине в марте — какие города засыплет снегом

Снегопад в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Весной погода довольно непредсказуема, поэтому резкие снегопады — вполне нормальное явление. Несмотря на резкое потепление, которое накрыло Украину, синоптики предупреждают о снеге, он может выпасть в нескольких городах.

Об этом сообщается на сайте Ventusky.

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Несмотря на календарную весну, в середине марта в Украине снова ожидаются снегопады. По данным синоптического сервиса Ventusky, с 15 по 19 марта на территории страны прогнозируют значительные осадки в виде снега.

Облако осадков 15 марта. Фото: скриншот

Облако осадков над Украиной 16 марта. Фото: скриншот

Снежное облако над Украиной 17 марта. Фото: скриншот

Движение облаков со снегом и дождем 18 марта. Фото: скриншот

В частности, непогода охватит западные, центральные и северные области. Больше всего осадков ожидается во Львове, Тернополе, Черновцах, Виннице, Ровно, Житомире, Киеве и Чернигове.

Учитывая такой прогноз, синоптики предупреждают о вероятных осложнениях на дорогах, гололеде и ухудшении видимости.

Напомним, синоптики порадовали прогноз погоды на субботу, 8 марта.

Астросиноптики назвали прогноз магнитных бурь на сегодня.