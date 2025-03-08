Снігопади в Україні у березні — які міста засипле снігом

Несподіваний сніг у березні — синоптики попередили про опади
Навесні погода доволі непередбачувана, тож різкі снігопади — цілком нормальне явище. Попри різке потепління, яке накрило Україну, синоптики попереджають про сніг, який може випасти у кількох містах.
Про це повідомляють на сайті Ventusky.
Снігопади в березні в Україні
Попри календарну весну, в середині березня в Україні знову очікуються снігопади. За даними синоптичного сервісу Ventusky, з 15 по 19 березня на території країни прогнозують значні опади у вигляді снігу.
Зокрема, негода охопить західні, центральні та північні області. Найбільше опадів очікується у Львові, Тернополі, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Житомирі, Києві та Чернігові.
Зважаючи на такий прогноз, синоптики попереджають про ймовірні ускладнення на дорогах, ожеледицю та погіршення видимості.
Нагадаємо, синоптики потішили прогноз погоди на суботу, 8 березня.
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