Магнитные бури 31 октября - прогноз для метеозависимых

Женщина держит голову. Фото: Pixabay

В четверг, 31 октября, геомагнитная ситуация будет стабильной. Несмотря на некоторую солнечную активность, вероятность магнитных бурь низка.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 31 октября

Отмечается, что в течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне — на Солнце произошли лишь по одной вспышке класса С и класса М1,1.

В общем солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Поэтому вспышка М1,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

В четверг, 31 октября, геомагнитное поле будет на спокойном уровне, поэтому солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса Х.

Солнечная активность на 31 октября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%

Количество солнечных пятен — 96.

Как уберечь себя от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут влиять на самочувствие многих людей, особенно тех, кто имеет хронические заболевания или повышенную чувствительность к изменениям атмосферного давления.

Вот несколько советов, которые помогут уменьшить негативное влияние магнитных бурь:

соблюдайте полноценный сон;

избегайте стресса;

следите за прогнозами магнитных бурь;

пейте больше воды;

питайтесь сбалансированно;

гуляйте на открытом воздухе;

планируйте физическую активность.

Напомним, ноябрь 2024 года обещает быть непростым для украинцев из-за ряда мощных магнитных бурь. Метеозависимым важно заранее знать, когда ожидают опасные дни.

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