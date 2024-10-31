Магнитные бури 31 октября - прогноз для метеозависимых

Неожиданная активность — прогноз магнитных бурь на сегодня
В четверг, 31 октября, геомагнитная ситуация будет стабильной. Несмотря на некоторую солнечную активность, вероятность магнитных бурь низка.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 31 октября
Отмечается, что в течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне — на Солнце произошли лишь по одной вспышке класса С и класса М1,1.
В общем солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Поэтому вспышка М1,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.
В четверг, 31 октября, геомагнитное поле будет на спокойном уровне, поэтому солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса Х.
Солнечная активность на 31 октября:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
- Количество солнечных пятен — 96.
Как уберечь себя от воздействия магнитных бурь
Магнитные бури могут влиять на самочувствие многих людей, особенно тех, кто имеет хронические заболевания или повышенную чувствительность к изменениям атмосферного давления.
Вот несколько советов, которые помогут уменьшить негативное влияние магнитных бурь:
- соблюдайте полноценный сон;
- избегайте стресса;
- следите за прогнозами магнитных бурь;
- пейте больше воды;
- питайтесь сбалансированно;
- гуляйте на открытом воздухе;
- планируйте физическую активность.
Напомним, ноябрь 2024 года обещает быть непростым для украинцев из-за ряда мощных магнитных бурь. Метеозависимым важно заранее знать, когда ожидают опасные дни.
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