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Несподівана активність — прогноз магнітних бур на сьогодні

31 жовтня 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 31 жовтня — прогноз для метеозалежних
Жінка тримається за голову. Фото: Pixabay
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У четвер, 31 жовтня, геомагнітна ситуація буде стабільною. Незважаючи на деяку сонячну активність, ймовірність магнітних бур є низькою.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Зазначається що протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні — на Сонці сталися лише по одному спалаху класу С та класу М1,1.

Загалом сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Тому спалах М1,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

У четвер, 31 жовтня, геомагнітне поле буде на спокійному рівні, тож сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 31 жовтня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
  • Кількість сонячних плям — 96.

Як вберегти себе від впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття багатьох людей, особливо тих, хто має хронічні захворювання або підвищену чутливість до змін атмосферного тиску.

Ось кілька порад, які допоможуть зменшити негативний вплив магнітних бур:

  • дотримуйтеся повноцінного сну;
  • уникайте стресу;
  • слідкуйте за прогнозами магнітних бур;
  • пийте більше води;
  • харчуйтеся збалансовано;
  • гуляйте на свіжому повітрі;
  • плануйте фізичну активність.

Нагадаємо, листопад 2024 обіцяє бути непростим для українців через низку потужних магнітних бур. Метеозалежним важливо заздалегідь знати, коли очікувати небезпечні дні.

Раніше ми писали про те, що на початку листопада в Україні передбачаються зміни погоди, починаючи з наступного тижня. 

прогнози Сонце магнітні бурі головний біль погане самопочуття здоров'я

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