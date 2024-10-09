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Неожиданное потепление — синоптики спрогнозировали погоду в Украине сегодня

9 октября 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на среду, 9 октября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Девушка снимает куртку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на среду, 9 октября, сообщили синоптики. Будет небольшая облачность, без осадков.

Об этом во вторник, 8 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 9 октября

Погода в Украине 9 октября
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Юго-восточный (в восточных областях западный) ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью +6...11 °С, на побережье морей +10...+15 °С. Днем будет +17...+22 °С.

Карта температур на 9 октября
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +6...+11 °С, а днем потеплеет до +17...+22 °С. В столице ночью будет около +8...+10 °С, а днем около +20 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Пожарная опасность в Украине по состоянию на 10 октября
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В среду и четверг, 9 и 10 октября, в большинстве районов Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в среду, 9 октября, в Украине было сухо, тепло и солнечно. Максимальная температура воздуха будет +18...+23 °С , на юге местами до +25 °С , в Сумской и Харьковской областях +17...+19 °С .

В Киеве тоже будет тепло и солнечно. Днем воздух в столице прогреется до +20 °С.

Напомним, в среду, 9 октября, погода в Украине будет почти летней. Столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +25 °С.

Ранее синоптики сообщили, что октябрьская температура в Украине в этом году будет превышать климатическую норму. А вот месячное количество осадков будет держаться в пределах нормы.

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