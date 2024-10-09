Прогноз погоди в Україні на середу, 9 жовтня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Неочікуване потепління — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні
Прогноз погоди в Україні на середу, 9 жовтня, повідомили синоптики. Буде невелика хмарність, без опадів.
Про це у вівторок, 8 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 9 жовтня
Південно-східний (у східних областях західний) вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура вночі +6...11 °С, на узбережжі морів +10...+15 °С. Удень буде +17...+22 °С.
На Київщині невелика хмарність, без опадів. Швидкість південно-східного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +6...+11 °С, а вдень потеплішає до +17...+22 °С. У столиці вночі буде близько +8...+10 °С, а вдень близько +20 °С.
Попередження про пожежну небезпеку
У середу та четвер, 9 та 10 жовтня, у більшості районів Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у середу, 9 жовтня, в Україні було сухо, тепло та сонячно. Максимальна температура повітря становитиме +18...+23 °С, на півдні місцями до +25 °С, на Сумщині та Харківщині +17...+19 °С.
У Києві теж буде тепло та сонячно. Удень повітря у столиці прогріється до +20 °С.
Нагадаємо, у середу, 9 жовтня, погода в Україні буде майже літньою. Стовпчики термометрів у деяких регіонах піднімуться до +25 °С.
Раніше синоптики повідомили, що жовтнева температура в Україні цього року перевищуватиме кліматичну норму. А от місячна кількість опадів триматиметься в межах норми.
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