Прогноз погоди в Україні на середу, 9 жовтня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Дівчина знімає куртку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прогноз погоди в Україні на середу, 9 жовтня, повідомили синоптики. Буде невелика хмарність, без опадів.

Про це у вівторок, 8 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 9 жовтня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Південно-східний (у східних областях західний) вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі +6...11 °С, на узбережжі морів +10...+15 °С. Удень буде +17...+22 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині невелика хмарність, без опадів. Швидкість південно-східного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +6...+11 °С, а вдень потеплішає до +17...+22 °С. У столиці вночі буде близько +8...+10 °С, а вдень близько +20 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У середу та четвер, 9 та 10 жовтня, у більшості районів Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у середу, 9 жовтня, в Україні було сухо, тепло та сонячно. Максимальна температура повітря становитиме +18...+23 °С, на півдні місцями до +25 °С, на Сумщині та Харківщині +17...+19 °С.

У Києві теж буде тепло та сонячно. Удень повітря у столиці прогріється до +20 °С.

Нагадаємо, у середу, 9 жовтня, погода в Україні буде майже літньою. Стовпчики термометрів у деяких регіонах піднімуться до +25 °С.

Раніше синоптики повідомили, що жовтнева температура в Україні цього року перевищуватиме кліматичну норму. А от місячна кількість опадів триматиметься в межах норми.