Погода в Харькове 25 декабря — прогноз от синоптиков.

Женщина под зонтиком зимой. Фото: Новини.LIVE

Завтра в Харькове облачная погода, однако осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем поднимется до +4 °C.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Харькове 25 декабря

В среду в Харькове облачная погода. В этот день солнце очень редко будет выглядеть из-за облаков. Синоптики не прогнозируют осадки.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +2...+3°C. Днем отметки термометра может подняться до +4 °C.

Прогноз погоды в Харькове на 25 декабря. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве объявили опасность первого уровня до конца суток и завтра, 25 декабря. Причиной является туман, который может привести к усложнению движения.

Сегодня на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь. Однако на Солнце было несколько вспышек, которые могут вызвать радиационный шторм.