Прогноз погоди в Україні на Різдво, 25 грудня

Сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні на Різдво, 25 грудня, очікується місцями з опадами. Йдеться про невеликий мокрий сніг та дощі.

Про це повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха для NV.

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Прогноз погоди в Україні на Різдво

Птуха зазначила, що до 26 грудня в Україні продовжать панувати нинішні атмосферні фронти. За її словами, будь-якої миті варто чекати змішаних опадів.

Прогноз погоди в Україні на 25 грудня. Фото: Meteoprog

На Різдво у західних та північних областях можливий невеликий мокрий сніг, сніжитиме й у Карпатах. Однак на півдні прогнозують дощі.

Температура повітря очікується -3...+4 °С, а на півдні — до +7 °С.

"Осередок зимової погоди залишається в Карпатах — там впродовж найближчих днів часом сніжитиме і буде мороз: вночі -3…-8 °С, а вдень близько 0 °С. Там буде справжня зима", — розповіла Птуха.

Погода у Києві

У Києві та області завтра вночі очікується невеликий дощ зі снігом. Температура повітря вночі -1...+3 °С, вдень — до +2 °С.

Нагадаємо, сьогодні у деяких областях України буде аномально тепло. Місцями температура повітря підвищиться до +15 °С.

Однак у Києві 24 грудня буде дощова та вітряна погода. Крім того, можливий мокрий сніг.