Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow В Укргидрометцентре спрогнозировали, будет ли снег на Рождество arrow

В Укргидрометцентре спрогнозировали, будет ли снег на Рождество

24 декабря 2024 08:53
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на Рождество, 25 декабря
Снег. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине на Рождество, 25 декабря, ожидается местами с осадками. Речь идет о небольшом мокром снеге и дождях.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха для NV.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на Рождество

Птуха отметила, что до 26 декабря в Украине продолжат господствовать нынешние атмосферные фронты. По ее словам, в любой момент стоит ожидать смешанных осадков.

Погода в Украине 25 декабря
Прогноз погоды в Украине на 25 декабря. Фото: Meteoprog

На Рождество в западных и северных областях возможен небольшой мокрый снег, будет снежить и в Карпатах. Однако на юге прогнозируют дожди.

Температура воздуха ожидается -3...+4 °С, а на юге — до +7 °С.

"Очаг зимней погоды остается в Карпатах — там в течение ближайших дней временами будет снежить и будет мороз: ночью -3...-8 °С, а днем около 0 °С. Там будет настоящая зима", — рассказала Птуха.

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра ночью ожидается небольшой дождь со снегом. Температура воздуха ночью -1...+3 °С, днем — до +2 °С.

Напомним, сегодня в некоторых областях Украины будет аномально тепло. Местами температура воздуха повысится до +15 °С.

Однако в Киеве 24 декабря будет дождливая и ветреная погода. Кроме того, возможен мокрый снег.

погода Укргидрометцентр снег Рождество прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:23 РФ хочет снова оккупировать Херсон — насколько реальна опасность

10:19 На Харьковщине судили мать шестерых детей за неуплату алиментов

10:16 Украина просит ЕС прекратить поддержку украинцев — какая причина

10:03 Apple готовит новинки — что презентуют в начале 2025 года

10:01 Государственные больницы могут не ввести платные услуги

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:56 Притула раскрыл, как инвестиции помогают ему зарабатывать

09:53 Динамо удалось продлить контракт с одним из лидеров команды

09:53 Запускал фейерверки из окна — в Киеве задержали правонарушителя

09:51 Отключения света в Одессе — кому подготовиться

09:50 В Турции взорвался завод по производству взрывчатки — есть жертвы

10:23 РФ хочет снова оккупировать Херсон — насколько реальна опасность

10:19 На Харьковщине судили мать шестерых детей за неуплату алиментов

10:16 Украина просит ЕС прекратить поддержку украинцев — какая причина

10:03 Apple готовит новинки — что презентуют в начале 2025 года

10:01 Государственные больницы могут не ввести платные услуги

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:56 Притула раскрыл, как инвестиции помогают ему зарабатывать

09:53 Динамо удалось продлить контракт с одним из лидеров команды

09:53 Запускал фейерверки из окна — в Киеве задержали правонарушителя

09:51 Отключения света в Одессе — кому подготовиться

09:50 В Турции взорвался завод по производству взрывчатки — есть жертвы

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

22:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

Text

09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

Text

08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

Text

01:05 После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

23 декабря 2024
Text

23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

Text

20:23 Токар назвал наиболее уязвимые к взлому реестры в Украине

Text

19:56 За решетку за обнаженное фото — Железняк раскритиковал закон

Text

17:50 Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

Text

14:41 Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:50 Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

Text

13:14 Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине