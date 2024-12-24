Прогноз погоды в Украине на Рождество, 25 декабря

Снег. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине на Рождество, 25 декабря, ожидается местами с осадками. Речь идет о небольшом мокром снеге и дождях.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха для NV.

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Прогноз погоды в Украине на Рождество

Птуха отметила, что до 26 декабря в Украине продолжат господствовать нынешние атмосферные фронты. По ее словам, в любой момент стоит ожидать смешанных осадков.

Прогноз погоды в Украине на 25 декабря. Фото: Meteoprog

На Рождество в западных и северных областях возможен небольшой мокрый снег, будет снежить и в Карпатах. Однако на юге прогнозируют дожди.

Температура воздуха ожидается -3...+4 °С, а на юге — до +7 °С.

"Очаг зимней погоды остается в Карпатах — там в течение ближайших дней временами будет снежить и будет мороз: ночью -3...-8 °С, а днем около 0 °С. Там будет настоящая зима", — рассказала Птуха.

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра ночью ожидается небольшой дождь со снегом. Температура воздуха ночью -1...+3 °С, днем — до +2 °С.

Напомним, сегодня в некоторых областях Украины будет аномально тепло. Местами температура воздуха повысится до +15 °С.

Однако в Киеве 24 декабря будет дождливая и ветреная погода. Кроме того, возможен мокрый снег.