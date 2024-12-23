Прогноз погоди в Україні 24 грудня

Жінка йде вулицею у снігопад. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 24 грудня, потішить жителів окремих регіонів справжнім теплом. Подекуди стовпчики термометрів показуватимуть +15 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 24 грудня

За прогнозами синоптиків, у вівторок на заході, півночі та Вінниччині можливі невеликі опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом, тоді як на решті території буде сухо.

Вночі та вранці на Лівобережжі спостерігатиметься туман із видимістю до 200-500 метрів. Вітер східного та північно-східного напрямків зі швидкістю 5-10 м/с. У Карпатах і Закарпатті можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від -2 до +3 °С, вдень підніматиметься до 0…+5 °С. На півдні буде тепліше: вночі +1…+6 °С, вдень +5 °С…+10 °С, у Криму до +14 °С.

У Карпатах можливий сніг. Температура на високогір’ї вночі становитиме -3 °С…-8 °С, вдень близько 0 °С.

Прогноз погоди в Україні на 24 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про гідрометеорологічні явища

В Укргідрометцентрі попередили, що 24 грудня вночі та в першій половині дня на Лівобережжі туман, видимість становитиме 200-500 метрів.

Оголошено перший рівень небезпечності — жовтий.

Попередження про гідрометеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що напередодні Різдва температура повітря в Україні коливатиметься в межах +2…+4 °C.

В центральних, південних і південно-східних регіонах буде ще тепліше — +4…+9 °C. У Криму стовпчики термометрів можуть піднятися до +10…+15 °C.

Натомість у західних областях України очікується прохолодніша погода — від -1 °C до +2 °C. Там також прогнозується мокрий сніг, який може дійти до Житомирщини та Чернігівщини. На решті території України 24 грудня опадів не передбачається.

Карта температур. Фото: Ventusky

Нагадаємо, у Харкові 24 грудня через туман оголошено жовтий рівень небезпеки. Водіям і пішоходам слід бути уважними та обережними.

У Києві також оголошували небезпеку через погіршення погодних умов. Столицю накрив сильний туман.