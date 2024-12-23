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Погода подготовила сюрприз на Сочельник — чего ждать завтра

23 декабря 2024 20:22
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 24 декабря
Женщина идет по улице в снегопад. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 24 декабря, порадует жителей отдельных регионов настоящим теплом. Кое-где столбики термометров будут показывать +15 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 24 декабря

По прогнозам синоптиков, во вторник на западе, севере и Винницкой области возможны небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом, тогда как на остальной территории будет сухо.

Ночью и утром на Левобережье ожидается туман с видимостью до 200-500 метров. Ветер восточного и северо-восточного направлений, скоростью 5-10 м/с. В Карпатах и Закарпатье возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +3 °С, днем поднимется до 0…+5 °С. На юге будет теплее: ночью +1…+6 °С, днем +5…+10 °С, в Крыму до +14 °С.

В Карпатах возможен снег. Температура на высокогорье ночью составит -3…-8 °С, днем около 0 °С.

Прогноз погоды в Украине на 24 декабря
Прогноз погоды в Украине на 24 декабря Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях

В Укргидрометцентре предупредили, что 24 декабря ночью и в первой половине дня на Левобережье туман, видимость будет составлять 200-500 метров.

Объявлен первый уровень опасности — желтый.

Туман в Украине
Предупреждение о гидрометеорологических явлениях Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что накануне Рождества температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +2…+4 °C.

В центральных, южных и юго-восточных регионах будет еще теплее — +4…+9 °C. В Крыму столбики термометров могут подняться до +10…+15 °C.

В то же время в западных областях Украины ожидается более прохладная погода — от -1 °C до +2 °C. Там также прогнозируется мокрый снег, который может дойти до Житомирской и Черниговской областей. На остальной территории Украины 24 декабря осадков не ожидается.

Карта температур
Карта температур. Фото: Ventusky

Напомним, в Харькове 24 декабря из-за тумана объявлен желтый уровень опасности. Водителям и пешеходам следует быть внимательными и осторожными.

В Киеве также объявляли опасность из-за ухудшения погодных условий. На столицу опустился сильный туман.

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