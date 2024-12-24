Погода в Харкові 25 грудня — прогноз від синоптиків

Жінка під парасолькою взимку. Фото: Новини.LIVE

Завтра у Харкові буде хмарна погода, однак опадів не прогнозують. Температура повітря вдень підніметься до +4 °C.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Харкові 25 грудня

В середу у Харкові буде хмарна погода. Сонце вкрай рідно в цей день виглядатиме з-за хмар. Синоптики не прогнозують опадів.

Вночі температура повітря буде коливатись від +2...+3 °C. Вдень позначки термометра можуть піднятись до +4 °C.

Прогноз погоди в Харкові на 25 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві оголосили небезпеку першого рівня до кінця доби та завтра, 25 грудня. Причиною є туман, який може призвести до ускладнення руху.

Сьогодні на Землі не прогнозують суттєвих магнітних бур. Однак на Сонці було кілька спалахів, які можуть викликати радіаційний шторм.