Прогноз погоды в Украине 20 декабря от Укргидрометцентра

Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине, в пятницу, 20 декабря, будет облачной с прояснениями. Местами возможен небольшой мокрый снег или дождь. Температура воздуха остается стабильной.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в четверг, 19 декабря.

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Погода в Украине 19 декабря

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Завтра в стране ожидается переменная облачность. Осадки преимущественно отсутствуют, за исключением западных областей, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской, где днем возможен небольшой дождь, а в Карпатах снег.

В Приазовье и Крыму ночью и утром местами будет туман. Ветер южный, в западных регионах будет постепенно меняться на северо-западный, с силой 5-10 м/с. В Карпатах ночью и утром возможны порывы до 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...-1°С, в южных и крайних западных регионах местами до +5...+7°С.

Днем воздух прогреется до +3…+8 °С, в центральных, южных областях и Крыму — до +9…+14 °С.

Напомним, в течение недели 16-22 декабря сильных морозов не ожидается. Однако иногда возможны осадки.

Ранее специалисты составили календарь магнитных бурь на декабрь и объяснили, какие дни будут наиболее опасны для метеозависимых.