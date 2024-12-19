Прогноз погоди в Україні 20 грудня від Укргідрометцентру

Жінка іде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні, у п'ятницю, 20 грудня, буде хмарною з проясненнями. Місцями можливий невеликий мокрий сніг або дощ. Температура повітря залишиться стабільною.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у четвер, 19 грудня.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Завтра у країні очікується мінлива хмарність. Опади переважно відсутні, за винятком західних областей, Вінницької, Житомирської, Київської та Чернігівської, де вдень можливий невеликий дощ, а в Карпатах — сніг.

У Приазов’ї та Криму вночі й вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер південний, у західних регіонах поступово змінюватиметься на північно-західний, із силою 5-10 м/с. У Карпатах вночі та вранці можливі пориви до 17-22 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4...-1 °С, у південних та крайніх західних регіонах — місцями до +5…+7 °С.

Вдень повітря прогріється до +3…+8 °С, у центральних, південних областях та Криму – до +9…+14 °С.

Нагадаємо, протягом тижня 16-22 грудня сильних морозів не очікується. Однак подекуди можливі опади.

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