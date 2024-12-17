Прогноз погоды в Украине 18 декабря от Укргидрометцентра.

Коммунальщики убирают снег. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Погода в Украине, в среду, 18 декабря, будет облачная с прояснениями. В ряде регионов возможны мокрый снег и дожди. Температура воздуха снизится по сравнению с предыдущими днями, местами усилится ветер.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр во вторник, 17 декабря.

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Погода в Украине 18 декабря

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В восточных, северо-восточных, западных и центральных областях ночью и днем возможен небольшой дождь и мокрый снег. На остальных территориях без осадков.

В Карпатах и на востоке Украины на дорогах ожидается гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, скоростью 7-12 м/с. В большинстве областей Левобережья прогнозируют сильные порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха на западе и юге ночью достигнет +1…+6 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +4…+9 °C.

В центральных, северных и восточных областях ночью прогнозируется +3...-2 °C, днем 0...+5 °C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 18 декабря

Карта "Гидрометеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

На высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется снеголавинная опасность. Там объявлен третий уровень опасности — оранжевый. Причиной являются снегопады и метели, которые повышают риск схода лавин.

Синоптики рекомендуют водителям быть особенно осторожными из-за гололедицы на дорогах в восточных и горных регионах.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в течение недели 16-22 декабря сильных морозов не ожидается. Однако иногда возможны осадки.

А специалисты составили календарь магнитных бурь на декабрь и объяснили, какие дни будут самыми опасными для метеозависимых.