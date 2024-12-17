Прогноз погоди в Україні 18 грудня від Укргідрометцентру

Комунальники прибирають сніг. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Погода в Україні, у середу, 18 грудня, буде хмарною з проясненнями. У низці регіонів можливі мокрий сніг та дощі. Температура повітря знизиться порівняно з попередніми днями, а також місцями посилиться вітер.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у вівторок, 17 грудня.

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Погода в Україні 18 грудня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У східних, північно-східних, західних та центральних областях вночі та вдень можливий невеликий дощ та мокрий сніг. На решті територій — без опадів.

У Карпатах та на сході України на дорогах очікується ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, швидкість 7-12 м/с. У більшості областей Лівобережжя прогнозують сильні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря на заході та півдні вночі сягне +1…+6 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +4…+9 °C.

У центральних, північних та східних областях вночі прогнозується +3...-2°C, вдень — 0…+5 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 18 грудня

Карта "Гідрометеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

На високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека. Там оголошено третій рівень небезпечності — помаранчевий. Причиною є снігопади та хуртовини, які підвищують ризик сходження лавин.

Синоптики рекомендують водіям бути особливо обережними через ожеледицю на дорогах у східних та гірських регіонах.

Раніше синоптики спрогнозували, що протягом тижня 16-22 грудня сильних морозів не очікується. Проте подекуди можливі опади.

А фахівці склали календар магнітних бур на грудень і пояснили, які дні будуть найнебезпечнішими для метеозалежних.