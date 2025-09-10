Видео
Опасность для метеозависимых — прогноз магнитных бурь на сегодня

Дата публикации 10 сентября 2025 13:01
Магнитные бури 10 сентября — чего ожидать
Мужчина держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В среду, 10 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым все же стоит позаботиться о самочувствии, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 10 сентября

В среду, 10 сентября, на Земле значительных магнитных бурь не прогнозируется.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С и одна вспышка класса В. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 10 сентября

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 35;
Магнітні бурі 10 вересня
Девушка держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

Ранее мы рассказывали, в какие дни в сентябре магнитные бури будут опасными для здоровья людей.

Также ученые информировали о редком астрономическом явлении — Лунном затмении. "Кровавую Луну" можно было увидеть по всей Украине 8 сентября.

