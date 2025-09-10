Магнитные бури 10 сентября — чего ожидать

Мужчина держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В среду, 10 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым все же стоит позаботиться о самочувствии, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Об этом информирует Meteoprog.

Магнитные бури 10 сентября

В среду, 10 сентября, на Земле значительных магнитных бурь не прогнозируется.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С и одна вспышка класса В. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 10 сентября

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 35;

Девушка держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

