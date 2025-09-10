Магнитные бури 10 сентября — чего ожидать

Опасность для метеозависимых — прогноз магнитных бурь на сегодня
В среду, 10 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым все же стоит позаботиться о самочувствии, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 10 сентября
В среду, 10 сентября, на Земле значительных магнитных бурь не прогнозируется.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С и одна вспышка класса В. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 10 сентября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 35;
Как магнитные бури влияют на самочувствие людей
Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
