Небезпека для метеозалежних — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 13:01
Магнітні бурі 10 вересня — чого очікувати
Чоловік тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У середу, 10 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак метеозалежним все ж варто подбати про самопочуття, аби уникнути проблем зі здоров'ям.

Про це інформує Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 10 вересня

У середу, 10 вересня, на Землі значних магнітних бур не прогнозується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися чотири спалахи класу С та один спалах класу В. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу. 

Сонячна активність на 10 вересня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 35;
Магнітні бурі 10 вересня
Дівчина тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

  • вплив на серцево-судинну систему;
  • вплив на нервову систему;
  • вплив на сон;
  • зниження імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома, слабкість.

Раніше ми розповідали, в які дні у вересні магнітні бурі будуть небезпечними для здоров'я людей.

Також вчені інформували про рідкісне астрономічне явище — Місячне затемнення. "Кривавий Місяць" можна було побачити по всій Україні 8 вересня.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
