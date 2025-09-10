Магнітні бурі 10 вересня — чого очікувати

Небезпека для метеозалежних — прогноз магнітних бур на сьогодні
У середу, 10 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак метеозалежним все ж варто подбати про самопочуття, аби уникнути проблем зі здоров'ям.
Магнітні бурі 10 вересня
У середу, 10 вересня, на Землі значних магнітних бур не прогнозується.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися чотири спалахи класу С та один спалах класу В. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.
Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 10 вересня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 35;
Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей
Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:
- вплив на серцево-судинну систему;
- вплив на нервову систему;
- вплив на сон;
- зниження імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома, слабкість.
