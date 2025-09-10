Магнітні бурі 10 вересня — чого очікувати

Чоловік тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У середу, 10 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак метеозалежним все ж варто подбати про самопочуття, аби уникнути проблем зі здоров'ям.

Про це інформує Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 10 вересня

У середу, 10 вересня, на Землі значних магнітних бур не прогнозується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися чотири спалахи класу С та один спалах класу В. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 10 вересня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 35;

Дівчина тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

Раніше ми розповідали, в які дні у вересні магнітні бурі будуть небезпечними для здоров'я людей.

Також вчені інформували про рідкісне астрономічне явище — Місячне затемнення. "Кривавий Місяць" можна було побачити по всій Україні 8 вересня.