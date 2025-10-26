Синоптики спрогнозировали на 26 октября пасмурную погоду — уже известно, где будет дождливо

Мужчина с зонтом под сильным ветром. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня на большей части Украины синоптики прогнозируют пасмурную погоду, а в некоторых регионах с осадками. Причем жителям Карпатской области следует ожидать даже мокрый снег.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине от Укргидрометцентра

Метеорологи утверждают, что сегодня днем в Украине, кроме востока, небольшие, а в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях умеренные, дожди.

Ветер будет юго-западный, в пределах 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы до 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 26 октября. Фото: Укргидрометцентр

Средняя температура днем +8...+13 °С. На юге страны до +17 °С.

В Карпатах ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Температура днем — +1...+6 °С.

Погода на 26 октября от Диденко

А вот синоптик Наталка Диденко утверждает, что сегодня в Украине будет без существенных осадков. Кроме того, температура в некоторых областях поднимется до +17 °С, а на юге вообще до +19 °С.

На западе все же возможны дожди. Ветер на выходных повсеместно западный, сильный.

В Киеве сегодня, 26 октября, ожидается прекращение осадков вплоть до вечера. Температура воздуха днем в воскресенье — +12...+13 °С.

Ранее синоптики спрогнозировали погоду на ноябрь и ответили, когда ожидать снег и морозы.

Также мы информировали, порадует ли украинцев погодой конец октября.