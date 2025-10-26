Синоптики спрогнозували на 26 жовтня похмуру погоду — вже відомо, де дощитиме

Не тільки дощ, але й сніг — прогноз погоди в Україні на неділю
Сьогодні на більшій частині України синоптики прогнозують похмуру погоду, а в деяких регіонах з опадами. Причому мешканцям Карпатської області слід очікувати навіть мокрий сніг.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.
Погода в Україні від Укргідрометцентру
Метеорологи стверджують, що сьогодні вдень в Україні, крім сходу, невеликі, а в південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях помірні, дощі.
Вітер буде південно-західний, у межах 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви до 15-20 м/с.
Середня температура вдень +8...+13 °С. На півдні країни до +17 °С.
В Карпатах очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вдень — +1...+6 °С.
Погода на 26 жовтня від Діденко
А от синоптикиня Наталка Діденко стверджує, що сьогодні в Україні буде без істотних опадів. Крім того, температура в деяких областях підніметься до +17 °С, а на півдні взагалі до +19 °С.
На заході все ж таки можливі дощі. Вітер вихідними повсюди західний, сильний.
У Києві сьогодні, 26 жовтня, очікується припинення опадів аж до вечора. Температура повітря вдень у неділю — +12...+13 °С.
