Головна Метео Не тільки дощ, але й сніг — прогноз погоди в Україні на неділю

Не тільки дощ, але й сніг — прогноз погоди в Україні на неділю

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 06:25
Оновлено: 03:51
Синоптики спрогнозували на 26 жовтня похмуру погоду — вже відомо, де дощитиме
Чоловік з парасолькою під сильним вітром. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні на більшій частині України синоптики прогнозують похмуру погоду, а в деяких регіонах з опадами. Причому мешканцям Карпатської області слід очікувати навіть мокрий сніг.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні від Укргідрометцентру

Метеорологи стверджують, що сьогодні вдень в Україні, крім сходу, невеликі, а в південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях помірні, дощі.

Вітер буде південно-західний, у межах 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви до 15-20 м/с.

Погода в Україні
Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Середня температура вдень +8...+13 °С. На півдні країни до +17 °С.

В Карпатах очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вдень — +1...+6 °С.

Погода на 26 жовтня від Діденко

А от синоптикиня Наталка Діденко стверджує, що сьогодні в Україні буде без істотних опадів. Крім того, температура в деяких областях підніметься до +17 °С, а на півдні взагалі до +19 °С.

На заході все ж таки можливі дощі.  Вітер вихідними повсюди західний, сильний.

У Києві сьогодні, 26 жовтня, очікується припинення опадів аж до вечора. Температура повітря вдень у неділю — +12...+13 °С.

Раніше синоптики спрогнозували погоду на листопад та відповіли, коли очікувати сніг і морози.

Також ми інформували, чи потішить українців погодою кінець жовтня.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
