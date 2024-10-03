Прогноз погоды на завтра 4 октября от синоптиков

Люди гуляют в дождь. Фото: УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 4 октября, будет дождливая и прохладная. Столбики термометров опустятся до +5 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз от Укргидрометцентра на 4 октября

В западных областях Украины будет преобладать пасмурная погода с дождями. В течение всего дня умеренные осадки будут наблюдаться в Житомирской области и других западных регионах. В Закарпатье, к сожалению, возможны сильные ливни, которые могут повлиять на местные условия.

Дождливая погода прогнозируется днем в Киевской и Черниговской областях. На остальной территории страны ожидается преимущественно сухая погода с периодическими прояснениями, однако облака все же будут доминировать на небе. В Украине будет наблюдаться ветер южного направления, но на западе его сменит северо-восточный, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +8...+13 °C, с легким потеплением на побережье морей, где колонки термометра покажут до +17 °C. Самые низкие температуры будут наблюдаться на востоке, где ночные показатели будут колебаться в пределах +5…+10 °C.

В дневные часы в западных областях температура достигнет +12...+17 °C, в северных — +17...+22 °C. Другие регионы могут похвастаться еще большей теплотой с температурами +21...+26 °C.

Погода в Украине 4 октября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Игоря Кибальчича на 4 октября

Синоптик Игорь Кибальчич 4 октября на большей части Украины будет наблюдаться сухая и аномально теплая погода. Лишь в западных регионах утром и днем возможны небольшие дожди, а также стоит ожидать туманов. Ветер в большинстве своем будет юго-восточного направления, со скоростью 5–10 м/с.

Температурные показатели ночью будут колебаться в пределах +8…+14 °С, а днем достигнут +22…+27 °С. В западной части страны температура днем будет ниже, колеблясь от +14 °С до +19 °С.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Напомним, синоптики спрогнозировали, какой будет погода в октябре в Украине. Ранее в Укргидрометцентре сообщали, что в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.