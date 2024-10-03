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Насуваються люті грози — синоптики назвали регіони, які завтра накриє дощами

3 жовтня 2024 20:22
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на завтра, 4 жовтня, від синоптиків
Люди гуляють під дощем. Фото: УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у п'ятницю, 4 жовтня, буде дощовою та прохолодною. Стовпчики термометрів опустяться до +5 °C. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз від Укргідрометцентру на 4 жовтня

У західних областях України переважатиме похмура погода з дощами. Протягом усього дня помірні опади спостерігатимуться в Житомирській області та інших західних регіонах. У Закарпатті, на жаль, можливі сильні зливи, що можуть вплинути на місцеві умови.

Дощова погода також прогнозується вдень у Київській та Чернігівській областях. На решті території країни очікується переважно суха погода з періодичними проясненнями, однак хмари все ж домінуватимуть на небі. В Україні спостерігатиметься вітер південного напрямку, але на заході його змінить північно-східний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до +8...+13 °C, з легким потеплінням на узбережжі морів, де стовпчики термометра покажуть до +17 °C. Найнижчі температури спостерігатимуться на сході, де нічні показники коливатимуться в межах +5...+10 °C.

У денний час у західних областях температура сягне +12...+17 °C, у північних — +17...+22 °C. Інші регіони можуть похвалитися ще більшою теплоту, з температурами +21...+26 °C.

Прогноз погоди на 4 жовтня
Погода в Україні 4 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Ігоря Кібальчича на 4 жовтня

Синоптик Ігор Кібальчич, що 4 жовтня на більшій частині України спостерігатиметься суха та аномально тепла погода. Лише в західних регіонах вранці та вдень можливі невеликі дощі, а також варто очікувати на тумани. Вітер здебільшого буде південно-східного напрямку, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температурні показники вночі коливатимуться в межах +8…+14 °С, а вдень досягнуть +22…+27 °С. У західній частині країни температура вдень буде трохи нижчою, коливаючись від +14 °С до +19 °С.

Температурна карта на 4 жовтня
Температурна карта. Фото: Метеопост

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, якою буде погода у жовтні в Україні. Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що в жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.

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20:57 Без лікарів та медикаментів — який вигляд має медичний пункт для хасидів (відео)

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