Прогноз погоди на завтра, 4 жовтня, від синоптиків

Насуваються люті грози — синоптики назвали регіони, які завтра накриє дощами
Погода в Україні у п'ятницю, 4 жовтня, буде дощовою та прохолодною. Стовпчики термометрів опустяться до +5 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз від Укргідрометцентру на 4 жовтня
У західних областях України переважатиме похмура погода з дощами. Протягом усього дня помірні опади спостерігатимуться в Житомирській області та інших західних регіонах. У Закарпатті, на жаль, можливі сильні зливи, що можуть вплинути на місцеві умови.
Дощова погода також прогнозується вдень у Київській та Чернігівській областях. На решті території країни очікується переважно суха погода з періодичними проясненнями, однак хмари все ж домінуватимуть на небі. В Україні спостерігатиметься вітер південного напрямку, але на заході його змінить північно-східний, швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі опуститься до +8...+13 °C, з легким потеплінням на узбережжі морів, де стовпчики термометра покажуть до +17 °C. Найнижчі температури спостерігатимуться на сході, де нічні показники коливатимуться в межах +5...+10 °C.
У денний час у західних областях температура сягне +12...+17 °C, у північних — +17...+22 °C. Інші регіони можуть похвалитися ще більшою теплоту, з температурами +21...+26 °C.
Прогноз від Ігоря Кібальчича на 4 жовтня
Синоптик Ігор Кібальчич, що 4 жовтня на більшій частині України спостерігатиметься суха та аномально тепла погода. Лише в західних регіонах вранці та вдень можливі невеликі дощі, а також варто очікувати на тумани. Вітер здебільшого буде південно-східного напрямку, зі швидкістю 5–10 м/с.
Температурні показники вночі коливатимуться в межах +8…+14 °С, а вдень досягнуть +22…+27 °С. У західній частині країни температура вдень буде трохи нижчою, коливаючись від +14 °С до +19 °С.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували, якою буде погода у жовтні в Україні. Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що в жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.
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