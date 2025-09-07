Видео
Главная Метео Надвигается опасность — чего ожидать от магнитных бурь сегодня

Надвигается опасность — чего ожидать от магнитных бурь сегодня

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 17:44
Прогноз магнитных бурь 7 сентября
Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 7 сентября, ожидается магнитная буря. Именно поэтому метеозависимым стоит позаботиться о здоровье и внимательнее следить за самочувствием.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 7 сентября

В воскресенье, 7 сентября, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.

Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от нестабильного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 7 сентября

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 30%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 39.
Магнітні бурі 7 вересня
Девушка держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Влияние магнитных бурь на здоровье — объяснение

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

Ранее мы информировали, в какие дни в течение сентябре будут мощные магнитные бури.

Также мы сообщали, какой будет погода в Украине в течение сентября 2025 года.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
