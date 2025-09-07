Прогноз магнитных бурь 7 сентября

Надвигается опасность — чего ожидать от магнитных бурь сегодня
В воскресенье, 7 сентября, ожидается магнитная буря. Именно поэтому метеозависимым стоит позаботиться о здоровье и внимательнее следить за самочувствием.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 7 сентября
В воскресенье, 7 сентября, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.
Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от нестабильного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 7 сентября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 30%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 39.
Влияние магнитных бурь на здоровье — объяснение
Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
