Прогноз магнітних бур 7 вересня

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У неділю, 7 вересня, очікується магнітна буря. Саме тому метеозалежним варто подбати про здоров'я та уважніше стежити за самопочуттям.

Про це інформує Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 7 вересня

В неділю, 7 вересня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин.

Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулися два спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від нестабільного до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 7 вересня

Можливість малого геомагнітного шторму — 30%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 39.

Дівчина тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Вплив магнітних бур на здоров'я — пояснення

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

Раніше ми інформували, в які дні протягом вересні будуть потужні магнітні бурі.

Також ми повідомляли, якою буде погода в Україні протягом вересня 2025 року.