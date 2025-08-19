Сегодня в Украине ожидается сухая и теплая погода без дождей, прогнозируют синоптики

Муж и жена на велосипедах в летнем парке. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, во вторник 19 августа, синоптики прогнозируют по всей территории Украины теплую и сухую погоду. Причем привычной летней жары также не предвидится.

Об этом информирует Украгидрометцентр и Наталка Диденко.

Погода в Украине 19 августа. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине 19 августа

Метеорологи предсказывают, что в некоторых местах Украины будет немного облачно, но без дождя. Ветер северо-западный, в пределах 5-10 м/с.

Сегодняшняя температура днем будет находиться на уровне +20...+25 °С. В южной части +24...+29 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Прогноз от Наталки Диденко

Метеоролог прогнозирует отсутствие жары сегодня в Украине. Температура воздуха в течение дня составит в +22...+26 °С; в центральной части до +27 °С, а в южной части +25...+30 °С.

Прогноз погоды на 19 августа. Фото: Укргидрометцентр

В столичном регионе, по данным Диденко, будет малооблачная погода. Температура около +25 °С.

"В середине недели станет теплее или даже жарче, на День флага появятся грозовые дожди, начнется снижение температуры воздуха, только на востоке еще будет печь жара",— говорится в сообщении Диденко.

