Наконец без дождей — синоптики порадовали прогнозом на сегодня

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 06:25
Сегодня в Украине ожидается сухая и теплая погода без дождей, прогнозируют синоптики
Муж и жена на велосипедах в летнем парке. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, во вторник 19 августа, синоптики прогнозируют по всей территории Украины теплую и сухую погоду. Причем привычной летней жары также не предвидится.

Об этом информирует Украгидрометцентр и Наталка Диденко.

Читайте также:
Погода в Україні 19 серпня
Погода в Украине 19 августа. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине 19 августа

Метеорологи предсказывают, что в некоторых местах Украины будет немного облачно, но без дождя. Ветер северо-западный, в пределах 5-10 м/с.

Сегодняшняя температура днем будет находиться на уровне +20...+25 °С. В южной части +24...+29 °С.

Погода в Україні
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Прогноз от Наталки Диденко

Метеоролог прогнозирует отсутствие жары сегодня в Украине. Температура воздуха в течение дня составит в +22...+26 °С; в центральной части до +27 °С, а в южной части +25...+30 °С.

погода 19 серпня
Прогноз погоды на 19 августа. Фото: Укргидрометцентр

В столичном регионе, по данным Диденко, будет малооблачная погода. Температура около +25 °С.

"В середине недели станет теплее или даже жарче, на День флага появятся грозовые дожди, начнется снижение температуры воздуха, только на востоке еще будет печь жара",— говорится в сообщении Диденко.

Ранее мы писали, что в Украине вскоре могут исчезнуть зимы. Также может вырасти продолжительность лета до 180 дней.

Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение недели 18-24 августа.

Автор:
Светлана Силенко
Автор:
Светлана Силенко
