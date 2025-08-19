Сьогодні в Україні очікується суха та тепла погода без дощів, прогнозують синоптики

Чоловік та дружина на велосипедах у літньому парку. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні, у вівторок 19 серпня, синоптики прогнозують по всій території України теплу та суху погоду. Причому звичної літньої спеки також не передбачається.

Про це інформує Украгідрометцентр та Наталка Діденко.

Погода в Україні 19 серпня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні 19 серпня

Метеорологи передбачають, що в деяких місцях України буде трішки хмарно, але без дощу. Вітер північно-західний, у межах 5-10 м/с.

Сьогоднішня температура вдень знаходитиметься на рівні +20...+25 °С. У південній частині +24...+29 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Прогноз від Наталки Діденко

Метеорологиня прогнозує теж відсутність спеки сьогодні в Україні. Температура повітря протягом дня становитиме у +22...+26 °С; у центральній частині до +27 °С, а у південній частині +25...+30 °С.

Прогноз погоди на 19 серпня. Фото: Укргідрометцентр

У столичному регіоні, за даними Діденко, буде малохмарна погода. Температура близько +25 °С.

"У середині тижня стане тепліше чи й спекотніше, на День прапора зʼявляться грозові дощі, почнеться зниження температури повітря, лише на сході ще пектиме спека", — йдеться в повідомленні Діденко.

