Україна
Нарешті без дощів — синоптики порадували прогнозом на сьогодні

Нарешті без дощів — синоптики порадували прогнозом на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 06:25
Сьогодні в Україні очікується суха та тепла погода без дощів, прогнозують синоптики
Чоловік та дружина на велосипедах у літньому парку. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні, у вівторок 19 серпня, синоптики прогнозують по всій території України теплу та суху погоду. Причому звичної літньої спеки також не передбачається. 

Про це інформує Украгідрометцентр та Наталка Діденко.

Читайте також:
Погода в Україні 19 серпня
Погода в Україні 19 серпня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні 19 серпня

Метеорологи передбачають, що в деяких місцях України буде трішки хмарно, але без дощу. Вітер північно-західний, у межах 5-10 м/с.

Сьогоднішня температура вдень знаходитиметься на рівні +20...+25 °С. У південній частині +24...+29 °С.

Погода в Україні
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Прогноз від Наталки Діденко

Метеорологиня прогнозує теж відсутність спеки сьогодні в Україні. Температура повітря протягом дня становитиме у +22...+26 °С; у центральній частині до +27 °С, а у південній частині +25...+30 °С.

погода 19 серпня
Прогноз погоди на 19 серпня. Фото: Укргідрометцентр

У столичному регіоні, за даними Діденко, буде малохмарна погода. Температура близько +25 °С.

"У середині тижня стане тепліше чи й спекотніше, на День прапора зʼявляться грозові дощі, почнеться зниження температури повітря, лише на сході ще пектиме спека", — йдеться в повідомленні Діденко.

Раніше ми писали, що в Україні невдовзі можуть зникнути зими. Також може зрости тривалість літа до 180 днів

Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня 18-24 серпня.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
