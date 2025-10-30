Магнитные бури 30 октября — подробный прогноз для метеозависимых

Уставшая женщина. Фото: Pexels

В четверг, 30 октября, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется, однако магнитосфера будет оставаться в возбужденном состоянии. Геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного уровня до показателей слабого шторма, однако сильных магнитных бурь все же не стоит ожидать.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 30 октября — чего ожидать

В течение последних 24 часов активность Солнца оставалась низкой. За это время была зафиксирована лишь одна вспышка класса C, которая не имеет значительного влияния на земные процессы и самочувствие людей. Солнечная активность, по прогнозам специалистов, будет оставаться умеренной и в течение следующих суток.

Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

Солнечная активность на 30 октября:

Вероятность малого геомагнитного шторма - 20%

Вероятность большого геомагнитного шторма - 5%

Вероятность вспышки на Солнце M-класса - 5%

Вероятность вспышки на Солнце X-класса - 1%

Количество солнечных пятен - 21

Прогноз Кр-Индекса с 30 октября по 2 ноября. Фото: скриншот

Несмотря на отсутствие мощных бурь, чувствительные к изменениям магнитного поля люди могут почувствовать легкое ухудшение самочувствия. В частности, возможны незначительные колебания артериального давления, головная боль, раздражительность или усталость. Врачи советуют в такие дни избегать переутомления, пить достаточно воды, не злоупотреблять кофе и больше времени проводить на свежем воздухе.

