Головна Метео Напруга та перевтома не без причини — прогноз магнітних бур

Напруга та перевтома не без причини — прогноз магнітних бур

Дата публікації: 30 жовтня 2025 14:55
Оновлено: 14:43
Магнітні бурі 30 жовтня — детальний прогноз для метеозалежних
Втомлена жінка. Фото: Pexels

У четвер, 30 жовтня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозується, проте магнітосфера залишатиметься у збудженому стані. Геомагнітне поле коливатиметься від нестабільного рівня до показників слабкого шторму, проте сильних магнітних бур все ж не варто очікувати.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 30 жовтня — чого очікувати

Протягом останніх 24 годин активність Сонця залишалася низькою. За цей час було зафіксовано лише один спалах класу C, який не має значного впливу на земні процеси та самопочуття людей. Сонячна активність, за прогнозами фахівців, залишатиметься помірною і впродовж наступної доби.

null
Прогноз магнітних бур. Фото: скриншот

Сонячна активність на 30 жовтня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 20%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці M-класу – 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці X-класу – 1%
  • Кількість сонячних плям – 21
null
Прогноз Кр-Індексу з 30 жовтня до 2 листопада. Фото: скриншот

Попри відсутність потужних бур, чутливі до змін магнітного поля люди можуть відчути легке погіршення самопочуття. Зокрема, можливі незначні коливання артеріального тиску, головний біль, дратівливість або втома. Лікарі радять у такі дні уникати перевтоми, пити достатньо води, не зловживати кавою та більше часу проводити на свіжому повітрі.

Нагадаємо, уже відомо, яким буде листопад для метеозалежних та які дні будуть небезпечними.

Наталка Діденко прогнозувала потепління, яке прийде в Україну.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
