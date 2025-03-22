Погода в Украине 23 марта — прогноз погоды на завтра от Диденко

Девушка идет по улице в теплую погоду. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В воскресенье, 23 марта, в некоторых регионах Украины несколько изменится погода. Температура воздуха немного снизится. Кроме того, предупреждают о сильном ветре.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды от Диденко на 23 марта

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 23 марта на западе и севере Украины немного похолодает. Днем ожидается +8...+12 °C. На остальной территории Украины завтра будет тепло, прогнозируется +10...+14 °C.

Кроме того, завтра предупреждают о штормовых порывах ветра. Направление — с юго-востока. Дожди в воскресенье пройдут в западных областях, местами на севере и крайнем востоке. На юге и в центральной части Украины — без существенных осадков.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 23 марта. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве зафиксировали сильное загрязнение воздуха в пятницу, 21 марта. Жителям посоветовали меньше находиться на улице.

Также мы сообщали о ТОП-5 локаций, которые стоит посетить в Харькове. С приходом теплой погоды город расцвел и поражает своей красотой.