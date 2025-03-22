Погода в Україні 23 березня — прогноз погоди на завтра від Діденко

Накриє штормовий вітер — прогноз погоди від Діденко на завтра
У неділю, 23 березня, в деяких регіонах України дещо зміниться погода. Температура повітря трохи знизиться. Крім того, попереджають про сильний вітер.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди від Діденко на 23 березня
Синоптик Наталка Діденко зазначила, що 23 березня на заході та півночі України трохи похолоднішає. Вдень очікується +8...+12 °C. На решті території України завтра буде тепло, прогнозується +10...+14 °C.
Крім того, завтра попереджають про штормові пориви вітру. Напрямок — із південного сходу. Дощі у неділю пройдуть в західних областях, подекуди на півночі та крайньому сході. На півдні та в центральній частині України — без істотних опадів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві зафіксували сильне забруднення повітря у п'ятницю, 21 березня. Мешканцям порадили менше перебувати на вулиці.
Також ми повідомляли про топ-5 локацій, які варто відвідати у Харкові. З приходом теплої погоди місто розквітло та вражає своєю красою.
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