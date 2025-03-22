Погода в Україні 23 березня — прогноз погоди на завтра від Діденко

Дівчина йде вулицею в теплу погоду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У неділю, 23 березня, в деяких регіонах України дещо зміниться погода. Температура повітря трохи знизиться. Крім того, попереджають про сильний вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди від Діденко на 23 березня

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що 23 березня на заході та півночі України трохи похолоднішає. Вдень очікується +8...+12 °C. На решті території України завтра буде тепло, прогнозується +10...+14 °C.

Крім того, завтра попереджають про штормові пориви вітру. Напрямок — із південного сходу. Дощі у неділю пройдуть в західних областях, подекуди на півночі та крайньому сході. На півдні та в центральній частині України — без істотних опадів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 23 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві зафіксували сильне забруднення повітря у п'ятницю, 21 березня. Мешканцям порадили менше перебувати на вулиці.

Також ми повідомляли про топ-5 локацій, які варто відвідати у Харкові. З приходом теплої погоди місто розквітло та вражає своєю красою.