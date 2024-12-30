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Сверхмощные вспышки на Солнце — прогноз магнитных бурь сегодня

30 декабря 2025 11:02
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 30 декабря — прогноз для метеозависимых на сегодня
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik com
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Существенных магнитных бурь в понедельник, 30 декабря, на Земле не ожидается. Однако на Солнце произошли редкие, мощные вспышки, которые могут создавать длительные радиационные бури и геомагнитный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса М и три вспышки класса Х1,1.

Как известно, солнечные вспышки Х-класса самые мощные. Они встречаются не часто. Если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.

Вспышки X-класса могут повлечь за собой серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают хорошее полярное сияние.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет тихим или нестабильным уровнем. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

магнитные бури 30 декабря
Плохое самочувствие у женщины. Фото: freepik com

Солнечная активность на 30 декабря

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
  • Количество солнечных пятен — 89.

Как уберечься от магнитных бурь

Для того чтобы улучшить самочувствие во время магнитных бурь, специалисты советуют соблюдать несколько простых правил. Среди них, в частности:

  • избегать чрезмерной физической активности;
  • не перегружать организм кофеином и алкоголем, ведь эти напитки усиливают нагрузку на нервную и сердечно-сосудистую систему;
  • избегать стрессовых ситуаций;
  • не пренебрегать здоровым сном, поскольку во время солнечной активности качественный отдых важен для сохранения энергии;
  • отложить авиаперелеты и длительные поездки, особенно это важно сделать людям с хроническими заболеваниями из-за влияния геомагнитных изменений на организм;
  • контролировать самочувствие и артериальное давление (людям с гипертонией и сердечными болезнями следует принимать назначенные врачом препараты).

Напомним, недавно специалисты опубликовали календарь магнитных бурь на январь 2025 года. Следует ожидать несколько крупных магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Также мы делились лунным календарем стрижек на январь 2025 года, который поможет выбрать самую удачную дату для смены прически и уходовых процедур.

космос Солнце самочувствие магнитные бури головная боль

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