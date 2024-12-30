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Надпотужні спалахи на Сонці — прогноз магнітних бур сьогодні

30 грудня 2025 11:02
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 30 грудня — прогноз для метеозалежних на сьогодні
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik com
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Суттєвих магнітних бур у понеділок, 30 грудня, на Землі не очікується. Однак на Сонці сталися рідкісні потужні спалахи, які можуть створювати тривалі радіаційні бурі та геомагнітний шторм. 

Про це повідомляє Meteoprog

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Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу М та три спалахи класу Х1,1.

Як відомо, сонячні спалахи Х-класу є найпотужнішими. Вони трапляються не часто. У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними КВМ можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми.

Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде тихого або нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

магнітні бурі 30 грудня
Погане самопочуття у жінки. Фото: freepik com

Сонячна активність на 30 грудня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
  • Кількість сонячних плям — 89.

Як вберегтися від магнітних бур

Для того, аби покращити самопочуття під час магнітних бур, фахівці радять дотримуватися кілька простих правил. Серед них, зокрема:

  • уникати надмірної фізичної активності;
  • не перевантажувати організм кофеїном і алкоголем, адже ці напої посилюють навантаження на нервову та серцево-судинну системи;
  • уникати стресових ситуацій;
  • не нехтувати здоровим сном, оскільки під час сонячної активності якісний відпочинок важливий для збереження енергії;
  • відкласти авіаперельоти та тривалі поїздки, особливо це важливо зробити людям із хронічними захворюваннями, через вплив геомагнітних змін на організм;
  • контролювати самопочуття та артеріальний тиск (людям із гіпертонією та серцевими хворобами слід вчасно приймати призначені лікарем препарати). 

Нагадаємо, нещодавно фахівці опублікували календар магнітних бур на січень 2025 року. Слід очікувати кілька великих магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей. 

Також ми ділилися місячним календарем стрижок на січень 2025 року, який допоможе обрати найвдалішу дату для зміни зачіски та доглядових процедур. 

космос Сонце самопочуття магнітні бурі головний біль

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