Погода на выходные 9-10 августа — какие регионы окутает жара

Сильная жара. Фото: Новини.LIVE

В Украине на выходных 9-10 августа будет теплая и комфортная погода, которую обусловит молодой антициклон Ines. Жара начнет постепенно усиливаться только на крайнем юге Украины и на Закарпатье.

Об этом сообщает Meteoprog.

Погода в Украине на выходных 9-10 августа

Синоптики рассказали, что в ближайшую субботу и воскресенье погоду над Украиной будет определять молодой антициклон Ines. Он раскинется почти на всю Европу, за исключением крайних северных областей. Поэтому на выходных ожидается спокойная погода с комфортными температурными показателями и слабым ветром.

Антициклон Ines. Фото: Meteoprog

Только на крайнем юге Украины и на Закарпатье начнет постепенно усиливаться жара, ведь жаркий воздух будет поступать туда из стран южной Европы.

Погода на субботу, 9 августа

Отмечается, что 9 августа в западных областях ожидается теплая погода без существенных осадков. Только ночью местами на Полесье, а днем в Карпатах возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами может наблюдаться слабый туман. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °C, а днем поднимется до +23...+28 °C. В то же время на Закарпатье ожидается +28...+32 °C.

Карта температур в Украине ночью 9 августа. Фото: Метеопост

В северных регионах завтра ночью и утром также пройдут небольшие дожди и грозы, однако уже днем осадков не будет. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +13...+18 °C, днем +23...+28 °C.

Карта температур в Украине днем 9 августа. Фото: Метеопост

На юге и востоке 9 августа ожидается жаркая погода без осадков. В течение дня возможен ветер с порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13...21 °C, а днем столбики термометров будут показывать +27...+39 °C.

Погода в воскресенье, 10 августа

По данным синоптиков, в воскресенье в западных регионах Украины под влиянием антициклона прогнозируется малооблачная и сухая погода. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12...+17 °C, днем +27...+32 °C, на Закарпатье +31...+36 °C.

Карта температур в Украине ночью 10 августа. Фото: Метеопост

В северных областях также ожидается солнечная и сухая погода, без осадков. Температура воздуха в ночное время составит +12...+17 °C, днем +25...+30 °C.

В южной части страны и в Крыму продолжится период сухой и жаркой погоды. Температура воздуха в ночное время составит в диапазоне +16...+21 °C, днем +29...+34 °C.

Карта температур в Украине днем 10 августа. Фото: Метеопост

Осадков 10 августа также не будет и в восточной части Украины. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+17 °С, а днем +25...+30 °С.

