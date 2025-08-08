Відео
Над Україною молодий антициклон — де буде спека на вихідні

Над Україною молодий антициклон — де буде спека на вихідні

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 18:16
Погода на вихідні 9-10 серпня — які регіони огорне спека
Сильна спека. Фото: Новини.LIVE

В Україні на вихідних 9-10 серпня буде тепла та комфортна погода, яку зумовить молодий антициклон Ines. Спека почне поступово посилюватись лише на крайньому півдні України та на Закарпатті.

Про це повідомляє Meteoprog

Читайте також:

Погода в Україні на вихідних 9-10 серпня

Синоптики розповіли, що у найближчу суботу та неділю погоду над Україною визначатиме молодий антициклон Ines. Він розкинеться майже на всю Європу, за винятком крайніх північних областей. Тому на вихідних очікується спокійна погода з комфортними температурними показниками та слабким вітром. 

Погода в Україні на вихідних 9-10 серпня
Антициклон Ines. Фото: Meteoprog

Лише на крайньому півдні України та на Закарпатті почне поступово посилюватися спека, адже спекотне повітря надходитиме туди з країн південної Європи. 

Погода на суботу, 9 серпня

Зазначається, що 9 серпня у західних областях очікується тепла погода без істотних опадів. Лише вночі місцями на Поліссі, а вдень у Карпатах можливі невеликі короткочасні дощі. Вночі та вранці місцями може спостерігатися слабкий туман. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °C, а вдень підніметься до +23…+28 °C. Водночас на Закарпатті очікується +28…+32 °C.

Погода в Україні 9 серпня
Карта температур в Україні вночі 9 серпня. Фото: Метеопост

У північних регіонах завтра вночі та вранці також пройдуть невеликі дощі та грози, проте вже вдень опадів не буде. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +13...+18 °C, вдень +23...+28 °C.

Якою буде погода в Україні 9 серпня
Карта температур в Україні вдень 9 серпня. Фото: Метеопост

На півдні та сході 9 серпня очікується спекотна погода без опадів. Упродовж дня можливий вітер з поривами 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13...21 °C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +27...+39 °C.

Погода в неділю, 10 серпня

За даними синоптиків, в неділю в західних регіонах України під впливом антициклону прогнозується малохмарна та суха погода. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі очікується в межах +12...+17 °C, вдень +27...+32 °C, на Закарпатті +31...+36 °C.

Погода на 10 серпня
Карта температур в Україні вночі 10 серпня. Фото: Метеопост

У північних областях також очікується сонячна та суха погода, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +12...+17 °C, вдень +25...+30 °C.

У південній частині країни та у Криму продовжиться період сухої та спекотної погоди. Температура повітря в нічний час становитиме в діапазоні +16...+21 °C, вдень +29...+34 °C.

Погода в Україні 10 серпня
Карта температур в Україні вдень 10 серпня. Фото: Метеопост

Опадів 10 серпня також не буде і в східній частині Україні. Вночі температура повітря коливатиметься в межах +12…+17 °С, а вдень +25…+30 °С. 

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко назвала регіони, які завтра накриють дощі. Попри це в Україні пануватиме комфортна і тепла погода. 

Також ми інформували про те, яку загалом погоду прогнозували синоптики на літо 2025 року.

погода літо синоптик прогноз погоди опади спека
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
