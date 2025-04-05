Магнитные бури 5 апреля - подробный прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

В субботу, 5 апреля, на Землю будет влиять слабая магнитная буря уровня G1. Врачи выпустили предостережение для метеозависимых и пожилых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитная буря 5 апреля

Хотя буря будет незначительной, она может вызвать сбои в работе энергосетей и навигационных систем, а также повлиять на поведение перелетных птиц и животных. Врачи предостерегают метеозависимых и пожилых людей — в этот день возможны головные боли, усталость или общее ухудшение самочувствия.

Солнечная активность в последние сутки оставалась низкой: зафиксирована лишь одна вспышка класса C, которая не будет влиять на Землю.

В течение субботы прогнозируется переход геомагнитного поля от спокойного состояния к слабому шторму. Есть вероятность роста активности на Солнце, что может привести к появлению более мощных вспышек — даже класса X.

Солнечная активность на 5 апреля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 54

Влияние магнитных бурь на женщину. Фото иллюстративное: Pexels

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

отдыхайте больше — обеспечьте себе достаточно сна, чтобы организм мог восстановиться;

употребляйте больше овощей, фруктов, рыбы и других продуктов, богатых омега-3 жирные кислоты;

умеренная физическая активность, как прогулки на свежем воздухе, поможет поддержать энергию;

пейте больше воды;

избегайте стресса.

Ранее мы писали, что 1 апреля ракета Falcon 9 стартовала с пускового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди NASA и успешно доставила миссию Fram2 на полярную орбиту.

Также мы сообщали, что NASA рассматривает возможность проведения дополнительного испытательного полета космического корабля Boeing CST-100 Starliner.