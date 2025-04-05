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На Земле ожидается магнитная буря — какой силы и как готовиться

5 апреля 2025 12:29
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 5 апреля - подробный прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В субботу, 5 апреля, на Землю будет влиять слабая магнитная буря уровня G1. Врачи выпустили предостережение для метеозависимых и пожилых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитная буря 5 апреля

Хотя буря будет незначительной, она может вызвать сбои в работе энергосетей и навигационных систем, а также повлиять на поведение перелетных птиц и животных. Врачи предостерегают метеозависимых и пожилых людей — в этот день возможны головные боли, усталость или общее ухудшение самочувствия.

Солнечная активность в последние сутки оставалась низкой: зафиксирована лишь одна вспышка класса C, которая не будет влиять на Землю.

В течение субботы прогнозируется переход геомагнитного поля от спокойного состояния к слабому шторму. Есть вероятность роста активности на Солнце, что может привести к появлению более мощных вспышек — даже класса X.

Солнечная активность на 5 апреля:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
  • Количество солнечных пятен — 54
Вплив магнітних бур 5 квітня
Влияние магнитных бурь на женщину. Фото иллюстративное: Pexels

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

  • отдыхайте больше — обеспечьте себе достаточно сна, чтобы организм мог восстановиться;
  • употребляйте больше овощей, фруктов, рыбы и других продуктов, богатых омега-3 жирные кислоты;
  • умеренная физическая активность, как прогулки на свежем воздухе, поможет поддержать энергию;
  • пейте больше воды;
  • избегайте стресса.

Ранее мы писали, что 1 апреля ракета Falcon 9 стартовала с пускового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди NASA и успешно доставила миссию Fram2 на полярную орбиту.

Также мы сообщали, что NASA рассматривает возможность проведения дополнительного испытательного полета космического корабля Boeing CST-100 Starliner.

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