Магнитные бури 5 апреля - подробный прогноз для метеозависимых

На Земле ожидается магнитная буря — какой силы и как готовиться
В субботу, 5 апреля, на Землю будет влиять слабая магнитная буря уровня G1. Врачи выпустили предостережение для метеозависимых и пожилых людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитная буря 5 апреля
Хотя буря будет незначительной, она может вызвать сбои в работе энергосетей и навигационных систем, а также повлиять на поведение перелетных птиц и животных. Врачи предостерегают метеозависимых и пожилых людей — в этот день возможны головные боли, усталость или общее ухудшение самочувствия.
Солнечная активность в последние сутки оставалась низкой: зафиксирована лишь одна вспышка класса C, которая не будет влиять на Землю.
В течение субботы прогнозируется переход геомагнитного поля от спокойного состояния к слабому шторму. Есть вероятность роста активности на Солнце, что может привести к появлению более мощных вспышек — даже класса X.
Солнечная активность на 5 апреля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
- Количество солнечных пятен — 54
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
- отдыхайте больше — обеспечьте себе достаточно сна, чтобы организм мог восстановиться;
- употребляйте больше овощей, фруктов, рыбы и других продуктов, богатых омега-3 жирные кислоты;
- умеренная физическая активность, как прогулки на свежем воздухе, поможет поддержать энергию;
- пейте больше воды;
- избегайте стресса.
Ранее мы писали, что 1 апреля ракета Falcon 9 стартовала с пускового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди NASA и успешно доставила миссию Fram2 на полярную орбиту.
Также мы сообщали, что NASA рассматривает возможность проведения дополнительного испытательного полета космического корабля Boeing CST-100 Starliner.
Читайте Новини.LIVE!