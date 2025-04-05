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На Землі очікується магнітна буря — якої сили та як підготуватись

5 квітня 2025 12:29
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 5 квітня — детальний прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У суботу, 5 квітня, на Землю впливатиме слабка магнітна буря рівня G1. Лікарі випустили застереження для метеозалежних і літніх людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітна буря 5 квітня 

Хоча буря буде незначною, вона може викликати збої в роботі енергомереж і навігаційних систем, а також вплинути на поведінку перелітних птахів і тварин. Лікарі застерігають метеозалежних і літніх людей — у цей день можливі головні болі, втома або загальне погіршення самопочуття.

Сонячна активність останньої доби залишалася низькою: зафіксовано лише один спалах класу C, що не впливатиме на Землю.

Упродовж суботи прогнозується перехід геомагнітного поля від спокійного стану до слабкого шторму. Є ймовірність зростання активності на Сонці, що може призвести до появи потужніших спалахів — навіть класу X.

Сонячна активність на 5 квітня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
  • Кількість сонячних плям — 54
Вплив магнітних бур 5 квітня
Вплив магнітних бур на жінку. Фото ілюстративне: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

  • відпочивайте більше — забезпечте собі достатньо сну, щоб організм міг відновитися;
  • вживайте більше овочів, фруктів, риби та інших продуктів, багатих на омега-3 жирні кислоти;
  • помірна фізична активність, як прогулянки на свіжому повітрі, допоможе підтримати енергію;
  • пийте більше води;
  • уникайте стресу. 

Раніше ми писали, що 1 квітня ракета Falcon 9 стартувала з пускового комплексу 39A у Космічному центрі Кеннеді NASA та успішно доправила місію Fram2 на полярну орбіту. 

Також ми повідомляли, що NASA розглядає можливість проведення додаткового випробувального польоту космічного корабля Boeing CST-100 Starliner.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі Земля
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