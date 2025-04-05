Магнітні бурі 5 квітня — детальний прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

У суботу, 5 квітня, на Землю впливатиме слабка магнітна буря рівня G1. Лікарі випустили застереження для метеозалежних і літніх людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітна буря 5 квітня

Хоча буря буде незначною, вона може викликати збої в роботі енергомереж і навігаційних систем, а також вплинути на поведінку перелітних птахів і тварин. Лікарі застерігають метеозалежних і літніх людей — у цей день можливі головні болі, втома або загальне погіршення самопочуття.

Сонячна активність останньої доби залишалася низькою: зафіксовано лише один спалах класу C, що не впливатиме на Землю.

Упродовж суботи прогнозується перехід геомагнітного поля від спокійного стану до слабкого шторму. Є ймовірність зростання активності на Сонці, що може призвести до появи потужніших спалахів — навіть класу X.

Сонячна активність на 5 квітня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 54

Вплив магнітних бур на жінку. Фото ілюстративне: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

відпочивайте більше — забезпечте собі достатньо сну, щоб організм міг відновитися;

вживайте більше овочів, фруктів, риби та інших продуктів, багатих на омега-3 жирні кислоти;

помірна фізична активність, як прогулянки на свіжому повітрі, допоможе підтримати енергію;

пийте більше води;

уникайте стресу.

Раніше ми писали, що 1 квітня ракета Falcon 9 стартувала з пускового комплексу 39A у Космічному центрі Кеннеді NASA та успішно доправила місію Fram2 на полярну орбіту.

Також ми повідомляли, що NASA розглядає можливість проведення додаткового випробувального польоту космічного корабля Boeing CST-100 Starliner.