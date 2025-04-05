Магнітні бурі 5 квітня — детальний прогноз для метеозалежних

На Землі очікується магнітна буря — якої сили та як підготуватись
У суботу, 5 квітня, на Землю впливатиме слабка магнітна буря рівня G1. Лікарі випустили застереження для метеозалежних і літніх людей.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітна буря 5 квітня
Хоча буря буде незначною, вона може викликати збої в роботі енергомереж і навігаційних систем, а також вплинути на поведінку перелітних птахів і тварин. Лікарі застерігають метеозалежних і літніх людей — у цей день можливі головні болі, втома або загальне погіршення самопочуття.
Сонячна активність останньої доби залишалася низькою: зафіксовано лише один спалах класу C, що не впливатиме на Землю.
Упродовж суботи прогнозується перехід геомагнітного поля від спокійного стану до слабкого шторму. Є ймовірність зростання активності на Сонці, що може призвести до появи потужніших спалахів — навіть класу X.
Сонячна активність на 5 квітня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
- Кількість сонячних плям — 54
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
- відпочивайте більше — забезпечте собі достатньо сну, щоб організм міг відновитися;
- вживайте більше овочів, фруктів, риби та інших продуктів, багатих на омега-3 жирні кислоти;
- помірна фізична активність, як прогулянки на свіжому повітрі, допоможе підтримати енергію;
- пийте більше води;
- уникайте стресу.
Раніше ми писали, що 1 квітня ракета Falcon 9 стартувала з пускового комплексу 39A у Космічному центрі Кеннеді NASA та успішно доправила місію Fram2 на полярну орбіту.
Також ми повідомляли, що NASA розглядає можливість проведення додаткового випробувального польоту космічного корабля Boeing CST-100 Starliner.
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