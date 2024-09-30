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На западе сильные дожди и ветер — прогноз погоды на сегодня

30 сентября 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине сегодня 30 сентября
Люди гуляют под дождем. Фото: УНИАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода сегодня в понедельник, 30 сентября, будет с дождями и в то же время без осадков. В частности, дожди прогнозируют на западе Украины и в Киевской и Черниговской областях, а на остальной территории ожидается переменная облачность.

Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Согласно прогнозу УГЦ, в Житомирской и Винницкой областях будет облачно и ожидаются дожди. В то же время, в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях местами дожди будут значительные.

Температура ночью будет +4...+9 °С, днем +8...+13 °С. На высокогорье Карпат прогнозируют дождь и мокрый снег, температура ночью и днем будет колебаться в промежутке от 0 до +5 °С.

На остальной территории переменная облачность, без осадков. Лишь в Киевской и Черниговской областях ночью местами ожидается кратковременный дождь.

Температура ночью будет +9...+14 °С, на побережье морей до +16 °С, днем +20...+25 °С. В большинстве северных областей ночью будет +6...+11 °С, днем +14...+19 °С.

Ветер прогнозируют северный, а на юге и востоке восточный. Его скорость будет составлять 7-12 м/с, местами будут порывы 15-20 м/с.

На западе сильные дожди и ветер — прогноз погоды на сегодня - фото 2
Карта температур в Украине. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, днем 30 сентября сильные дожди возможны в западных областях Украины, а в Карпатах даже с мокрым снегом. Она призвала не идти в горы и подождать немного.

Согласно прогнозу Диденко, сильный ветер еще побудет, но 1-2 октября его скорость станет меньше.

В западной части Украины сегодня днем будет +7...+11 °С, на севере +13...+18 °С. На востоке и юге +20...+25 °С, а в центре +19...+24 °С. В Винницкой области +12...+14 °С.

В Киеве 30 сентября будет сильный ветер, но сухо. Температура будет составлять +19 °С.

Диденко добавила, что в ближайшее время будет значительный температурный контраст — от +9...+14 °С на западе до +22...+26°С на востоке страны.

Отметим, что в течение всей следующей недели, 30 сентября — 6 октября, ожидается достаточно теплая погода. Дожди возможны во второй половине недели, но не охватят всю территорию.

Также мы писали, что завтра, 30 сентября, в Одессе ожидается теплая, но пасмурная погода. Днем без осадков, а температура повысится до +23 °C. Море прогреется до +20...+21 °C. В регионе высока вероятность возникновения пожаров из-за сухих погодных условий.

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