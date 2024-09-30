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На заході значні дощі, місцями сильні пориви вітру — прогноз погоди на сьогодні

30 вересня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні сьогодні 30 вересня
Люди гуляють під дощем. Фото: УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода сьогодні у понеділок, 30 вересня, буде з дощами і водночас без опадів. Зокрема, дощі прогнозують на заході України та в Київській і Чернігівській областях, а на решті території очікується мінлива хмарність.

Про це у неділю, 29 вересня, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Згідно прогнозу УГЦ, в Житомирській та Вінницькій областях буде хмарно та очікуються дощі. Тим часом в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях місцями будуть значні дощі.

Температура вночі становитиме +4...+9 °С, вдень +8...+13 °С. На високогір'ї Карпат прогнозують дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень коливатиметься у проміжку 0...+5 °С.

На решті території буде мінлива хмарність, без опадів. Лише в Київській та Чернігівській областях вночі місцями очікується короткочасний дощ.

Температура вночі становитиме +9...+14 °С, на узбережжі морів до +16 °С, вдень +20...+25 °С. В більшості північних областей вночі буде +6...+11 °С, вдень +14...+19 °С.

Вітер прогнозують північний, а на півдні та сході східний. Його швидкість становитиме 7-12 м/с, місцями будуть пориви 15-20 м/с.

На заході значні дощі, місцями сильні пориви вітру — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур в Україні. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, вдень 30 вересня сильні дощі імовірні у західних областях України, а в Карпатах навіть із мокрим снігом. Вона закликала не йти в гори, а трохи почекати.

Згідно прогнозу Діденко, сильний вітер ще побуде, але 1-2 жовтня його швидкість стане меншою.

У західній частині України сьогодні вдень буде +7...+11 °С, на півночі +13...+18 °С. На сході та півдні +20...+25 °С, а в центрі +19...+24 °С. У Вінницькій області +12...+14 °С.

У Києві 30 вересня буде сильний вітер, проте сухо. Температура становитиме +19 °С.

Діденко додала, що найближчими часом буде значний температурний контраст - від +9...+14 °С на заході до +22...+26 °С на сході країни.

Зазначимо, упродовж всього наступного тижня, 30 вересня — 6 жовтня, очікується достатньо тепла погода. Дощі вірогідні у другій половині тижня, але не охоплять всю територію.

Також ми писали, що завтра, 30 вересня, в Одесі очікується тепла, але похмура погода. Весь день без опадів, а температура підвищиться до +23 °C. Море прогріється до +20...+21 °C. У регіоні є висока ймовірність виникнення пожеж через сухі погодні умови.

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