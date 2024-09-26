Прогноз погоды в Украине сегодня 26 сентября

Девушка идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода сегодня в четверг, 26 сентября, ожидается переменно облачной. В Винницкой, Житомирской, Киевской, а ночью и в западных областях местами будут небольшие кратковременные дожди, однако на остальной территории без осадков.

Об этом в среду, 25 сентября, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Температура ночью составит +12...+17 °С, в западных, восточных, Сумской и Полтавской областях +7...+12 °С, днем +21...+26 °С, на юге страны до +29 °С. В Карпатах ночью прогнозируют температуру на уровне +5...+10 °С , днем +16...+21 °С.

В Киеве ночью будет +14...+16 °С, днем +23...+25 °С.

Ветер ожидается преимущественно южный со скоростью 5-10 м/с.

Карта температур в Украине. Фото: скриншот

Прогноз температуры в областных центрах на завтра

Карта температур воздуха в областных центрах от МЕТЕОПРОГ. Фото: скриншот

Подробные цифры температуры воздуха в областных центрах на пятницу, 27 сентября, таковы:

Луцк — +20...+22 °С;

Львов — +18...+23 °С;

Ужгород — +20...+24 °С;

Ровно — +19...+23 °С;

Тернополь — +17... +24 °С;

Ивано-Франковск — +14...+25 °С;

Черновцы — +15...+27 °С;

Хмельницкий — +16...+26 °С;

Житомир — +16...+26 °С;

Винница — +15...+28 °С;

Киев — +17...+27 °С;

Чернигов — +17...+24 °С;

Суммы — +14... +25 °С;

Черкассы — +16...+28 °С;

Кропивницкий — +15...+28 °С;

Николаев — +16...+27 °С;

Одесса — +18...+25 °С;

Херсон — +15...28 °С;

Запорожье — +16...+26 °С;

Днепр — +16...26 °С;

Полтава — +14...+26 °С;

Харьков — +15...25 °С;

Луганск — +12...+25 °С;

Донецк — +14...+24 °С;

Симферополь — +14...+26 °С.

Напомним, недавно синоптик Игорь Кабильчич сообщил, что погода в Украине в течение этой недели будет аномально теплой. Однако местами будут дожди и ветер. В частности, он прогнозировал, что умеренные осадки возможны в западных регионах.

Также отметим, что ранее на днях мы делали репортаж о том, как в Киеве встречают золотую осень.