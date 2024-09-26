Прогноз погоды в Украине сегодня 26 сентября

На западе и в центре Украины ожидаются дожди — прогноз погоды на сегодня
Погода сегодня в четверг, 26 сентября, ожидается переменно облачной. В Винницкой, Житомирской, Киевской, а ночью и в западных областях местами будут небольшие кратковременные дожди, однако на остальной территории без осадков.
Об этом в среду, 25 сентября, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Какая погода будет в Украине 22 сентября
Температура ночью составит +12...+17 °С, в западных, восточных, Сумской и Полтавской областях +7...+12 °С, днем +21...+26 °С, на юге страны до +29 °С. В Карпатах ночью прогнозируют температуру на уровне +5...+10 °С , днем +16...+21 °С.
В Киеве ночью будет +14...+16 °С, днем +23...+25 °С.
Ветер ожидается преимущественно южный со скоростью 5-10 м/с.
Прогноз температуры в областных центрах на завтра
Подробные цифры температуры воздуха в областных центрах на пятницу, 27 сентября, таковы:
- Луцк — +20...+22 °С;
- Львов — +18...+23 °С;
- Ужгород — +20...+24 °С;
- Ровно — +19...+23 °С;
- Тернополь — +17... +24 °С;
- Ивано-Франковск — +14...+25 °С;
- Черновцы — +15...+27 °С;
- Хмельницкий — +16...+26 °С;
- Житомир — +16...+26 °С;
- Винница — +15...+28 °С;
- Киев — +17...+27 °С;
- Чернигов — +17...+24 °С;
- Суммы — +14... +25 °С;
- Черкассы — +16...+28 °С;
- Кропивницкий — +15...+28 °С;
- Николаев — +16...+27 °С;
- Одесса — +18...+25 °С;
- Херсон — +15...28 °С;
- Запорожье — +16...+26 °С;
- Днепр — +16...26 °С;
- Полтава — +14...+26 °С;
- Харьков — +15...25 °С;
- Луганск — +12...+25 °С;
- Донецк — +14...+24 °С;
- Симферополь — +14...+26 °С.
Напомним, недавно синоптик Игорь Кабильчич сообщил, что погода в Украине в течение этой недели будет аномально теплой. Однако местами будут дожди и ветер. В частности, он прогнозировал, что умеренные осадки возможны в западных регионах.
Также отметим, что ранее на днях мы делали репортаж о том, как в Киеве встречают золотую осень.
Читайте Новини.LIVE!