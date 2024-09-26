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На западе и в центре Украины ожидаются дожди — прогноз погоды на сегодня

26 сентября 2024 06:49
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине сегодня 26 сентября
Девушка идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода сегодня в четверг, 26 сентября, ожидается переменно облачной. В Винницкой, Житомирской, Киевской, а ночью и в западных областях местами будут небольшие кратковременные дожди, однако на остальной территории без осадков.

Об этом в среду, 25 сентября, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Температура ночью составит +12...+17 °С, в западных, восточных, Сумской и Полтавской областях +7...+12 °С, днем +21...+26 °С, на юге страны до +29 °С. В Карпатах ночью прогнозируют температуру на уровне +5...+10 °С , днем +16...+21 °С.

В Киеве ночью будет +14...+16 °С, днем +23...+25 °С.

Ветер ожидается преимущественно южный со скоростью 5-10 м/с.

На западе и в центре Украины ожидаются дожди — прогноз погоды на сегодня - фото 2
Карта температур в Украине. Фото: скриншот

Прогноз температуры в областных центрах на завтра

На западе и в центре Украины ожидаются дожди — прогноз погоды на сегодня - фото 3
Карта температур воздуха в областных центрах от МЕТЕОПРОГ. Фото: скриншот

 

Подробные цифры температуры воздуха в областных центрах на пятницу, 27 сентября, таковы:

  • Луцк — +20...+22 °С;
  • Львов — +18...+23 °С;
  • Ужгород — +20...+24 °С;
  • Ровно — +19...+23 °С;
  • Тернополь — +17... +24 °С;
  • Ивано-Франковск — +14...+25 °С;
  • Черновцы — +15...+27 °С;
  • Хмельницкий — +16...+26 °С;
  • Житомир — +16...+26 °С;
  • Винница — +15...+28 °С;
  • Киев — +17...+27 °С;
  • Чернигов — +17...+24 °С;
  • Суммы — +14... +25 °С;
  • Черкассы — +16...+28 °С;
  • Кропивницкий — +15...+28 °С;
  • Николаев — +16...+27 °С;
  • Одесса — +18...+25 °С;
  • Херсон — +15...28 °С;
  • Запорожье — +16...+26 °С;
  • Днепр — +16...26 °С;
  • Полтава — +14...+26 °С;
  • Харьков — +15...25 °С;
  • Луганск — +12...+25 °С;
  • Донецк — +14...+24 °С;
  • Симферополь — +14...+26 °С.

Напомним, недавно синоптик Игорь Кабильчич сообщил, что погода в Украине в течение этой недели будет аномально теплой. Однако местами будут дожди и ветер. В частности, он прогнозировал, что умеренные осадки возможны в западных регионах.

Также отметим, что ранее на днях мы делали репортаж о том, как в Киеве встречают золотую осень.

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