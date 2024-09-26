Прогноз погоди в Україні сьогодні 26 вересня

Дівчина йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода сьогодні в четвер, 26 вересня, очікується мінливо хмарною. У Вінницькій, Житомирській, Київській, а вночі і в західних областях місцями будуть невеликі короткочасні дощі, проте на решті території без опадів.

Про це у середу, 25 вересня, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Температура вночі становитиме +12...+17 °С, в західних, східних, Сумській та Полтавській областях +7...+12 °С, вдень +21...+26 °С, на півдні країни до +29 °С. В Карпатах вночі прогнозують температуру на рівні +5...+10 °С, вдень +16...+21 °С.

У Києві вночі буде +14...+16 °С, вдень +23...+25 °С.

Вітер очікується переважно південний з швидкістю 5-10 м/с.

Карта температур в Україні. Фото: скриншот

Прогноз температури в обласних центрах на завтра

Карта температур повітря в обласних центрах від МЕТЕОPROG. Фото: скриншот

Детальні цифри температури повітря в обласних центрах на п'ятницю, 27 вересні, наступні:

Луцьк — +20...+22 °С;

Львів — +18...+23 °С;

Ужгород — +20...+24 °С;

Рівне — +19...+23 °С;

Тернопіль — +17...+24 °С;

Івано-Франківськ — +14...+25 °С;

Чернівці — +15...+27 °С;

Хмельницький — +16...+26 °С;

Житомир — +16...+26 °С;

Вінниця — +15...+28 °С;

Київ — +17...+27 °С;

Чернігів — +17...+24 °С;

Суми — +14...+25 °С;

Черкаси — +16...+28 °С;

Кропивницький — +15...+28 °С;

Миколаїв — +16...+27 °С;

Одеса — +18...+25 °С;

Херсон — +15...28 °С;

Запоріжжя — +16...+26 °С;

Дніпро — +16...26 °С;

Полтава — +14...+26 °С;

Харків — +15...25 °С;

Луганськ — +12...+25 °С;

Донецьк — +14...+24 °С;

Сімферополь — +14...+26 °С.

Нагадаємо, днями раніше синоптик Ігор Кабільчич повідомив, що погода в Україні протягом цього тижня буде аномально теплою. Однак місцями будуть дощі та вітер. Зокрема, він прогнозував, що помірні опади можливі в західних регіонах.

Також зазначимо, що днями раніше ми робили репортаж, як у Києві зустрічають золоту осінь.