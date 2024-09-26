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На заході і в центрі України очікуються дощі — прогноз погоди на сьогодні

26 вересня 2024 06:49
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні сьогодні 26 вересня
Дівчина йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода сьогодні в четвер, 26 вересня, очікується мінливо хмарною. У Вінницькій, Житомирській, Київській, а вночі і в західних областях місцями будуть невеликі короткочасні дощі, проте на решті території без опадів.

Про це у середу, 25 вересня, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Температура вночі становитиме +12...+17 °С, в західних, східних, Сумській та Полтавській областях +7...+12 °С, вдень +21...+26 °С, на півдні країни до +29 °С. В Карпатах вночі прогнозують температуру на рівні +5...+10 °С, вдень +16...+21 °С.

У Києві вночі буде +14...+16 °С, вдень +23...+25 °С.

Вітер очікується переважно південний з швидкістю 5-10 м/с.

На заході і в центрі України очікуються дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур в Україні. Фото: скриншот

Прогноз температури в обласних центрах на завтра

На заході і в центрі України очікуються дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 3
Карта температур повітря в обласних центрах від МЕТЕОPROG. Фото: скриншот

 

Детальні цифри температури повітря в обласних центрах на п'ятницю, 27 вересні, наступні:

  • Луцьк — +20...+22 °С;
  • Львів — +18...+23 °С;
  • Ужгород — +20...+24 °С;
  • Рівне — +19...+23 °С;
  • Тернопіль — +17...+24 °С;
  • Івано-Франківськ — +14...+25 °С;
  • Чернівці — +15...+27 °С;
  • Хмельницький — +16...+26 °С;
  • Житомир — +16...+26 °С;
  • Вінниця — +15...+28 °С;
  • Київ — +17...+27 °С;
  • Чернігів — +17...+24 °С;
  • Суми — +14...+25 °С;
  • Черкаси — +16...+28 °С;
  • Кропивницький — +15...+28 °С;
  • Миколаїв — +16...+27 °С;
  • Одеса — +18...+25 °С;
  • Херсон — +15...28 °С;
  • Запоріжжя — +16...+26 °С;
  • Дніпро — +16...26 °С;
  • Полтава — +14...+26 °С;
  • Харків — +15...25 °С;
  • Луганськ — +12...+25 °С;
  • Донецьк — +14...+24 °С;
  • Сімферополь — +14...+26 °С.

Нагадаємо, днями раніше синоптик Ігор Кабільчич повідомив, що погода в Україні протягом цього тижня буде аномально теплою. Однак місцями будуть дощі та вітер. Зокрема, він прогнозував, що помірні опади можливі в західних регіонах.

Також зазначимо, що днями раніше ми робили репортаж, як у Києві зустрічають золоту осінь.

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