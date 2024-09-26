Прогноз погоди в Україні сьогодні 26 вересня

На заході і в центрі України очікуються дощі — прогноз погоди на сьогодні
Погода сьогодні в четвер, 26 вересня, очікується мінливо хмарною. У Вінницькій, Житомирській, Київській, а вночі і в західних областях місцями будуть невеликі короткочасні дощі, проте на решті території без опадів.
Про це у середу, 25 вересня, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Яка погода буде в Україні 26 вересня
Температура вночі становитиме +12...+17 °С, в західних, східних, Сумській та Полтавській областях +7...+12 °С, вдень +21...+26 °С, на півдні країни до +29 °С. В Карпатах вночі прогнозують температуру на рівні +5...+10 °С, вдень +16...+21 °С.
У Києві вночі буде +14...+16 °С, вдень +23...+25 °С.
Вітер очікується переважно південний з швидкістю 5-10 м/с.
Прогноз температури в обласних центрах на завтра
Детальні цифри температури повітря в обласних центрах на п'ятницю, 27 вересні, наступні:
- Луцьк — +20...+22 °С;
- Львів — +18...+23 °С;
- Ужгород — +20...+24 °С;
- Рівне — +19...+23 °С;
- Тернопіль — +17...+24 °С;
- Івано-Франківськ — +14...+25 °С;
- Чернівці — +15...+27 °С;
- Хмельницький — +16...+26 °С;
- Житомир — +16...+26 °С;
- Вінниця — +15...+28 °С;
- Київ — +17...+27 °С;
- Чернігів — +17...+24 °С;
- Суми — +14...+25 °С;
- Черкаси — +16...+28 °С;
- Кропивницький — +15...+28 °С;
- Миколаїв — +16...+27 °С;
- Одеса — +18...+25 °С;
- Херсон — +15...28 °С;
- Запоріжжя — +16...+26 °С;
- Дніпро — +16...26 °С;
- Полтава — +14...+26 °С;
- Харків — +15...25 °С;
- Луганськ — +12...+25 °С;
- Донецьк — +14...+24 °С;
- Сімферополь — +14...+26 °С.
Нагадаємо, днями раніше синоптик Ігор Кабільчич повідомив, що погода в Україні протягом цього тижня буде аномально теплою. Однак місцями будуть дощі та вітер. Зокрема, він прогнозував, що помірні опади можливі в західних регіонах.
Також зазначимо, що днями раніше ми робили репортаж, як у Києві зустрічають золоту осінь.
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