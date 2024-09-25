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Україну заливатимуть холодні дощі і гримітимуть грози — прогноз погоди на завтра

25 вересня 2024 20:32
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 26 вересня — українцям треба брати парасольки
Жінка йде під дощем. Ілюстративне фото: Dozor
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні 26 вересня буде мінливою, десь сухо і похмуро, а якісь регіони накриють дощі. Синоптики також прогнозують зниження температури вночі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 26 вересня

За даними синоптиків, у Вінницькій, Житомирській та Київській, а вночі також в західних областях прогнозують місцями невеликі короткочасні дощі, а подекуди й грози. На решті території — без опадів.

Температура вночі +12...+17 °C, а в західних, східних, Сумській та Полтавській областях буде вже холодніше, +7...+12 °C.

Температура вдень +21...+26 °C, на півдні країни до +29 °C. 

У Карпатах вночі +5...+10 °C, вдень +16...+21 °C.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

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Погода в Україні 26 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Ігоря Кібальчича

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує короткочасні дощі з грозами на заході України, а також у Криму та Приазов'ї. В інших регіонах країни утримається суха погода.

Нічні температури коливатимуться між +10…+15 °С, а на півдні та біля узбережжя морів — +15…+20 °С.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22…+27 °С, у Карпатах — до +16…+21 °С.

Вітер переважатиме південного та південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.

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Карта температур. Фото: Ventusky

Раніше народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україні зіпсуються погодні умови через атмосферний фронт із заходу зі скандинавським циклоном Brigitta. Через це у кількох областях будуть дощі з грозами.

Також ми писали, що 26 вересня в Одесі збережеться тепла погода. Опадів синоптики не передбачають. Рівні моря на узбережжі та в лиманах — безпечні.

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