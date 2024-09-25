Прогноз погоды в Украине 26 сентября — украинцам нужно брать зонтики

Женщина идет под дождем. Иллюстративное фото: Dozor

Погода в Украине 26 сентября будет переменчивой, где-то сухо и пасмурно, а какие-то регионы накроют дожди. Синоптики также прогнозируют понижение температуры ночью.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 26 сентября

По данным синоптиков, в Винницкой, Житомирской и Киевской, а ночью также в западных областях прогнозируют местами небольшие кратковременные дожди, а иногда и грозы. На остальной территории без осадков.

Температура ночью +12...+17°C, а в западных, восточных, Сумской и Полтавской областях будет холоднее, +7...+12°C.

Температура днем +21...+26°C, на юге страны до +29°C.

В Карпатах ночью +5...+10°C, днем +16...+21°C.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 26 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Игоря Кибальчича

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует кратковременные дожди с грозами на западе Украины, а также в Крыму и в Приазовье. В других регионах страны будет держаться сухая погода.

Ночные температуры будут колебаться между +10…+15 °С, а на юге и у побережья морей +15…+20 °С.

Днем столбики термометров поднимутся до +22…+27 °С, в Карпатах — до +16…+21 °С.

Ветер будет преобладать в южном и юго-восточном направлении со скоростью 7-12 м/с.

Карта температур. Фото: Ventusky

Ранее народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине испортятся погодные условия из-за атмосферного фронта с запада со скандинавским циклоном Brigitta. Поэтому в нескольких областях будут дожди с грозами.

Также мы писали, что 26 сентября в Одессе сохранится теплая погода. Осадков синоптики не предполагают. Уровни моря на побережье и в лиманах безопасны.