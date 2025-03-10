Погода в Украине 11 марта — прогноз погоды на завтра

Женщина на затопленной улице во время ливня. Фото: УНИАН

Во вторник, 11 марта, в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях возможны небольшие дожди, а днем в Карпатах и на Закарпатье прогнозируются значительные осадки. В то же время на большей части страны осадков не предвидится.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 11 марта от Укргидрометцентра

В южных и юго-восточных регионах ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер преимущественно южного и юго-западного направления, скоростью 7-12 м/с. В Карпатах, а также днем в западных и Житомирской областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат — до 25 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +1 °С до +6 °С, в западных областях — до +9 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +14...+19 °С, а на юге страны — до +22 °С. На побережье морей будет несколько прохладнее — около +7...+12 °С.

Карта погоды. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Погода в Украине на 11 марта от Наталки Диденко

В этот вторник в Украине будет царить настоящая весенняя погода: температура воздуха днем поднимется до +14...+20 °C. Дожди ожидаются лишь в отдельных регионах — на Закарпатье, в Карпатах, а также местами в северных районах Ровенской, Волынской и Житомирской областей. Остальная территория страны будет наслаждаться сухой и комфортной погодой.

Однако спокойную весеннюю атмосферу несколько разбавит порывистый ветер, который местами будет достигать штормовых порывов до 15-20 м/с. Он может снижать ощущение температурного комфорта, поэтому стоит быть внимательными.

"Тем временем в соцсетях активно распространяется информация о якобы мощном урагане, который должен накрыть Украину 12 марта. Синоптики предостерегают: не стоит доверять непроверенным источникам и поддаваться панике. Подобные "страшилки" не имеют никаких научных подтверждений", — добавила синоптик.

В Киеве 11 марта температура воздуха достигнет +17...+19 °C. Осадки маловероятны, но ветер будет порывистым, юго-западного направления.

Напомним, что в марте в Украине прогнозируют снегопады. Аномально теплая погода резко сменится на зимний холод.

Также мы писали, что сегодня в Украине местами будет почти летнее тепло. Температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+20 °C, в зависимости от областей.