Погода в Україні 11 березня — прогноз погоди на завтра

Жінка на затопленій вулиці під час зливи. Фото: УНІАН

У вівторок, 11 березня, в Україні очікується мінлива хмарність. У західних областях можливі невеликі дощі, а вдень у Карпатах та на Закарпатті прогнозуються значні опади. Водночас на більшій частині країни опадів не передбачається.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Погода в Україні на 11 березня від Укргідрометцентру

У південних та південно-східних регіонах вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер переважно південного та південно-західного напрямку, швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах, а також вдень у західних та Житомирській областях очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, а на високогір’ї Карпат — до 25 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +1 °С до +6 °С, у західних областях — до +9 °С. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+19 °С, а на півдні країни — до +22°С. На узбережжі морів буде дещо прохолодніше — близько +7…+12 °С.

Карта погоди. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Погода в Україні на 11 березня від Наталки Діденко

Цього вівторка в Україні пануватиме справжня весняна погода: температура повітря вдень підвищиться до +14…+20 °C. Дощі очікуються лише в окремих регіонах — на Закарпатті, у Карпатах, а також місцями у північних районах Рівненської, Волинської та Житомирської областей. Решта території країни насолоджуватиметься сухою та комфортною погодою.

Однак спокійну весняну атмосферу дещо розбавить рвучкий вітер, який місцями досягатиме штормових поривів до 15-20 м/с. Він може знижувати відчуття температурного комфорту, тож варто бути уважними.

"Тим часом у соцмережах активно шириться інформація про нібито потужний ураган, який має накрити Україну 12 березня. Синоптики застерігають: не варто довіряти неперевіреним джерелам і піддаватися паніці. Подібні "страшилки" не мають жодних наукових підтверджень", — додала синоптикиня.

У Києві 11 березня температура повітря сягне +17…+19 °C. Опади малоймовірні, але вітер буде рвучким, південно-західного напрямку.

Нагадаємо, що у березні в Україні прогнозують снігопади. Аномально тепла погода різко зміниться на зимовий холод.

Також ми писали, що сьогодні в Україні подекуди буде майже літнє тепло. Температура повітря коливатиметься в межах +12...+ 20 °C, залежно від областей.