Прогноз магнитных бурь на сегодня 29 апреля — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь во вторник, 29 апреля, не ожидается на Земле. На Солнце зафиксировано пять вспышек класса С, которые не оказывают сильного влияния.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь на 29 апреля

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. Сегодня геомагнитное поле прогнозируется от спокойного до нестабильного уровня.

Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 29 апреля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 16

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как побороть последствия магнитных бурь

Последствия магнитных бурь могут проявляться как головная боль, слабость, нарушение сна, повышенная тревожность, скачки давления или общая усталость. Вот как можно облегчить состояние:

пить достаточно воды;

отказаться от алкоголя и кофеина;

уменьшить нагрузку;

сон стабилизирует нервную систему и поддерживает давление;

чаще бывать на свежем воздухе;

есть легкую пищу.

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