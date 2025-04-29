Прогноз магнитных бурь на сегодня 29 апреля — чего ожидать метеозависимым

На Солнце случились вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитных бурь во вторник, 29 апреля, не ожидается на Земле. На Солнце зафиксировано пять вспышек класса С, которые не оказывают сильного влияния.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 29 апреля
За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. Сегодня геомагнитное поле прогнозируется от спокойного до нестабильного уровня.
Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 29 апреля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 16
Как побороть последствия магнитных бурь
Последствия магнитных бурь могут проявляться как головная боль, слабость, нарушение сна, повышенная тревожность, скачки давления или общая усталость. Вот как можно облегчить состояние:
- пить достаточно воды;
- отказаться от алкоголя и кофеина;
- уменьшить нагрузку;
- сон стабилизирует нервную систему и поддерживает давление;
- чаще бывать на свежем воздухе;
- есть легкую пищу.
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